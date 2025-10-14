Törmelékek mindenhol - videón ahogy letarol mindent a kamion az M3-ason

Az MKIF Zrt. Facebook oldalán jelent meg egy bejegyzés a hétköznapi közlekedésbiztonságról. Két hét alatt hatszor ütköztek az MKIF-nél dolgozó munkagépekkel a sofőrök. 14 nap alatt legalább hat életet mentettek meg a TMA-k, vagy ahogyan a legtöbben ismerik: ütközéselnyelők. Az egyik balesetről már korábban beszámoltunk portálunkon, amikor is egy kamion keresztbe fordult az M3-ason. Erről tettek közzé egy videót.

Egy kamion keresztbe fordult az M3-ason

Forrás: MKIF Zrt./Facebook

Hiába végzik az MKIF dolgozói a legforgalmasabb szakaszokon ott és akkor a következő feladatokat - korlátok cseréje, szemétszedés, növényzetgondozás - amikor a forgalom alacsonyabb, gyakran éjszaka, sokan észre sem veszik ezeket a 10 tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó járműveket. A balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid féknyom van. Volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót az abba ütköző személyautó - írták.