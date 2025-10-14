1 órája
Törmelékek mindenhol - videón ahogy letarol mindent a kamion az M3-ason
Az MKIF a közösségi médián keresztül szeretné felhívni a sofőrök figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára. Két balesetről is készült videó, az egyik amikor egy kamion keresztbe fordult az M3-ason.
Az MKIF Zrt. Facebook oldalán jelent meg egy bejegyzés a hétköznapi közlekedésbiztonságról. Két hét alatt hatszor ütköztek az MKIF-nél dolgozó munkagépekkel a sofőrök. 14 nap alatt legalább hat életet mentettek meg a TMA-k, vagy ahogyan a legtöbben ismerik: ütközéselnyelők. Az egyik balesetről már korábban beszámoltunk portálunkon, amikor is egy kamion keresztbe fordult az M3-ason. Erről tettek közzé egy videót.
Hiába végzik az MKIF dolgozói a legforgalmasabb szakaszokon ott és akkor a következő feladatokat - korlátok cseréje, szemétszedés, növényzetgondozás - amikor a forgalom alacsonyabb, gyakran éjszaka, sokan észre sem veszik ezeket a 10 tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó járműveket. A balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid féknyom van. Volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót az abba ütköző személyautó - írták.
Két balesetről videót állított össze az MKIF
Az első eset az M3-as autópályán történt, itt egy kamion hajtott neki az energiaelnyelőnek, a teherautó oldalának, majd keresztbe fordult az autópályán. A második videón pedig egy autós ütközött neki az M4-es autóúton a munkavégzést biztosító autóknak. A balesetben sajnos egy MKIF-nél dolgozó kolléga is megsérült. Ezek a balesetek könnyen elkerülhetőek lennének, ha vezetés közben az útra, a környezetre és egymásra figyelnének a sofőrök.
A mozgó munkavégzést minden esetben, már több száz méterrel (van, hogy kilométerekkel) korábban előre jelzik, több lépcsőben csökkentik a megengedett legnagyobb sebességet és alkalmazzák az energiaelnyelőket az MKIF dolgozói - részletezik.
Kérik, hogy vezetés közben az útra figyeljen mindenki, valamint, hogy tartsák be a KRESZ szabályait!
Vigyázzatok munkatársainkra! A balesetben megsérült kollégánknak mielőbbi gyógyulást kívánunk! Mindenkit hazavárnak! Téged is, kollégáinkat is, akik Érted is dolgoznak a pályán! A pálya az Ő irodájuk!
- fogalmaznak.
