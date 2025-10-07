55 perce
Káosz az M3-ason – Felborult egy kamion
Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Gyöngyös közelében egy kamion borult fel, amely jelentős forgalmi torlódást és további balesetet okozott a környéken.
Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, a 85-ös kilométernél, Gyöngyös környékén baleset történt. Egy kamion az oldalára borult, feltehetőleg azért, mert nem vette észre a terelést.
Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy jelenleg is zajlik a helyszínelés, a forgalom pedig egy sávon halad. Emellett a 87-es kilométernél is baleset történt, ahol két autó ütközött a terelés során.
Információink szerint a kamion vezetője megsérült a balesetben, lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük a cikket.
