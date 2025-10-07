október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

55 perce

Káosz az M3-ason – Felborult egy kamion

Címkék#M3-as autópálya#kamionbaleset#torlódás#baleset

Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Gyöngyös közelében egy kamion borult fel, amely jelentős forgalmi torlódást és további balesetet okozott a környéken.

Heol.hu

Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, a 85-ös kilométernél, Gyöngyös környékén baleset történt. Egy kamion az oldalára borult, feltehetőleg azért, mert nem vette észre a terelést.

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy jelenleg is zajlik a helyszínelés, a forgalom pedig egy sávon halad. Emellett a 87-es kilométernél is baleset történt, ahol két autó ütközött a terelés során.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Információink szerint a kamion vezetője megsérült a balesetben, lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük a cikket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu