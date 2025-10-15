Törmelékek borították az utat - légifelvételek a halálos kápolnai balesetről

Ahogy portálunk is beszámolt róla, kedden reggel lesodródott az úttestről és fának ütközött egy személyautó Kápolnán, a 2417-es úton. Az autó totálkáros lett. A mentők próbálták megmenteni a sofőr életét, de a 32 éves férfi szörnyet halt. Kedden Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője is megszólalt az kápolnai baleset kapcsán.

Győrfi Pál is megszólalt a halálos kápolnai baleset kapcsán

A Tényeknek elmondta, hogy hevesi mentőgépkocsit és egri rohamkocsit is riasztottak a helyszínre. A videóban légifelvételen is megmutatták a baleset helyszínét.

A műsorban az általunk megírt hétfői poroszlói balesetet is említették. Elmondta, hogy a mentőhelikopterrel elszállított nő koponyasérülést szenvedett.