Szüksége van a honvédségnek az M3-asra: jönnek a harcjárművek, rengeteg autóst érint a bejelentés

Szeptember 1-jén elkezdődött az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Az MTI tájékoztatás szerint az előre tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat végrehajtása kapcsán - alakulatok visszacsoportosításához kapcsolódó csapatmozgások miatt - megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5. és 11. között. Az M3-as autópályán a következő napokban pedig katonai járművekkel találkozhatunk.

Katonai járművekkel találkozhatunk az M3-as autópályán

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandárja kutató-mentő gyakorlatot tart egy, Heves vármegyéhez közeli településen. Október 8–9-én Mezőkövesd térségében a helikopteres feladatok végrehajtása miatt megnövekedett légiforgalomra és erősebb zajhatásra lehet számítani.