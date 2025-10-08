október 8., szerda

Szüksége van a honvédségnek az M3-asra: jönnek a harcjárművek, rengeteg autóst érint a bejelentés

Az ország több pontján zajlik a Magyar Honvédség nagyszabású, Adaptive Hussars 2025 nevű hadgyakorlata. Az M3-as autópályán a következő napokban katonai járművek is feltűnhetnek.

Szeptember 1-jén elkezdődött az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Az MTI tájékoztatás szerint az előre tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat végrehajtása kapcsán - alakulatok visszacsoportosításához kapcsolódó csapatmozgások miatt - megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5. és 11. között. Az M3-as autópályán a következő napokban pedig katonai járművekkel találkozhatunk.

Katonai jármű, m3-as, honvédelem
Katonai járművekkel találkozhatunk az M3-as autópályán 
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandárja kutató-mentő gyakorlatot tart egy, Heves vármegyéhez közeli településen. Október 8–9-én Mezőkövesd térségében a helikopteres feladatok végrehajtása miatt megnövekedett légiforgalomra és erősebb zajhatásra lehet számítani.

A Honvédség közlemény szerint október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével.

A katonai járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

 

