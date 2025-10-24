1 órája
Kerítésbe csapódott egy autó Mátrafüreden – villanyoszlopot is kidöntött
Baleset történt Mátrafüreden péntek délután, a Pálosvörösmarti úton.
Baleset történt Mátrafüreden (illusztráció)
Fotó: Huszár Márk / Heol.hu
Oldalára borult egy gépkocsi Gyöngyös és Pálosvörösmart között, a 2419-es út 1-es és 2-es kilométere közötti szakaszán. A jármű kerítésnek csapódott és kidöntött egy villanyoszlopot is - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A balesetben érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy a baleset Mátrafüreden, a Pálosvörösmarti úton történt. A személyautó feltehetően egy vízátfolyáson csúszott meg, személyi sérülés nem történt.
