Baleset

1 órája

Kerítésbe csapódott egy autó Mátrafüreden – villanyoszlopot is kidöntött

Baleset történt Mátrafüreden péntek délután, a Pálosvörösmarti úton.

Baleset történt Mátrafüreden (illusztráció)

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Oldalára borult egy gépkocsi Gyöngyös és Pálosvörösmart között, a 2419-es út 1-es és 2-es kilométere közötti szakaszán.  A jármű kerítésnek csapódott és kidöntött egy villanyoszlopot is - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A balesetben érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy a baleset Mátrafüreden, a Pálosvörösmarti úton történt. A személyautó feltehetően egy vízátfolyáson csúszott meg, személyi sérülés nem történt. 

 

