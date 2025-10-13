Baleset
2 órája
Két autó karambolozott a 3-as főúton, a tűzoltók is a helyszínre érkeztek
Baleset történt hétfő reggel a 3-as főúton.
Két autó karambolozott 3-as főút 46-os és 47-es kilométerszelvényei között hétfőn reggel. A járművekben összesen hatan utaztak, ők az aszódi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt ki tudtak szállni a járművekből. Az egység áramtalanította a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
