Két autó karambolozott a 3-as főúton, a tűzoltók is a helyszínre érkeztek

Két autó karambolozott 3-as főút 46-os és 47-es kilométerszelvényei között hétfőn reggel. A járművekben összesen hatan utaztak, ők az aszódi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt ki tudtak szállni a járművekből. Az egység áramtalanította a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Két autó karambolozott 3-as főúton

Forrás: MW