Koccanás
1 órája
Két autó ütközött a 31-es főúton
Két autó ütközött össze hétfőn este a 31-es főúton.
A 31-es főúton, a Heves és Tenk közötti szakaszon, a 118-as kilométerszelvénynél két autó ütközött össze hétfőn este - írja az Útinfrom.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A balesetben nem sérült meg senki. A rendőrség végzett a helyszíneléssel és útlezárás sincs érvényben - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
