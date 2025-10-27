Két autó ütközött a 31-es főúton

A 31-es főúton, a Heves és Tenk közötti szakaszon, a 118-as kilométerszelvénynél két autó ütközött össze hétfőn este - írja az Útinfrom.

Forrás: MW

A balesetben nem sérült meg senki. A rendőrség végzett a helyszíneléssel és útlezárás sincs érvényben - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.