Koccanás

Baleset miatt több kilométeres a torlódás az M3-ason

Baleset lassítja a forgalmat az M3-ason. Két autó ütközött össze a sztrádán.

Két autó ütközött össze az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében, az 55-ös kilométerszelvénynél pénteken délután. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett sztrádaszakaszon két sávot lezártak, a forgalom a leállósávon halad - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Két autó ütközött össze a sztrádán.
Forrás: MW/Illusztráció

A torlódás több mint 5 kilométeres - írja az Útinfrom.

Két autó koccant össze a sztrádán. A helyszínelés idejéig a leállósávban halad a forgalom - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy senki nem sérült meg.

Korábban megírtuk, hogy péntek délután az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött.

 

 

 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
