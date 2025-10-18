október 18., szombat

Tűzesetek

2 órája

Hatalmas riadalmat okozott Füzesabonyban a kigyulladt autó – új részletek derültek ki a balesetről + fotók

Egy autó kapott lángra és égett ki szinte teljesen Füzesabonyban péntek délután. A 3-as főúton történt balesetben szerencsére senki nem sérült meg.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Füzesabonyban, a 3-as főút 125-ös kilométerénél, a körforgalomnál péntek délután.

Egy kigyulladt autó okozott problémát péntek délután Füzesabonyban.
Forrás: Herpai Roland/Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pénteken 7 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 6 tűzesetet és 1 műszaki mentést 6 hivatásos és 2 önkormányzati tűzoltóegység kezelte – foglalta össze a pénteki eseményeket a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó délután Füzesabonyban, a 3-as főút 125-ös kilométerénél. A város hivatásos tűzoltói több vízsugárral eloltották a lángokat, majd lehúzták az útról a járművet. Az eset során senki nem sérült meg. 

Húsz négyzetméteren keletkezett szabadtéri tűz este Bükkszentmárton Széchenyi utcájában. A lángokat a bélapátfalvai önkormányzati tűzoltók vízsugárral fékezték meg. 

Hajnalban egy elhagyatott épület tetőszerkezete égett tíz négyzetméteren Tiszanánán, a Csokonai Vitéz Mihály utcában. A község önkormányzati tűzoltói oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt.

Egy vaskonténerben égett hulladék hajnalban Gyöngyösön, az Iglói utcában. A város hivatásos tűzoltói oltották el a lángokat, az eset során senki nem sérült meg. 

Egy családi ház fürdőszobájában keletkezett tűz délelőtt Pétervásárán, a Vár utcában. A tűz a padlásra is átterjedt, összesen hat négyzetméteren pusztítottak a lángok. A város hivatásos tűzoltói eloltották a tüzet, a ház lakható maradt. Az eset során senki nem sérült meg. 

Két személyautó ütközött össze este Egerben, a II. Rákóczi Ferenc úton. A kocsikat a város hivatásos tűzoltói áramtalanították, majd az útról letolták. A balesetnek nem volt sérültje. 

Kétszáz négyzetméteren égett száraz növényzet este Hevesen, a Dankó Pista utcában. A hevesi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói kéziszerszámokkal és vízzel oltották el a tüzet. 

Kigyulladt egy autó Füzesabonyban

Fotók: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

