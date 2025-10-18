Hatalmas riadalmat okozott Füzesabonyban a kigyulladt autó – új részletek derültek ki a balesetről + fotók

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Füzesabonyban, a 3-as főút 125-ös kilométerénél, a körforgalomnál péntek délután.

Forrás: Herpai Roland/Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pénteken 7 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 6 tűzesetet és 1 műszaki mentést 6 hivatásos és 2 önkormányzati tűzoltóegység kezelte – foglalta össze a pénteki eseményeket a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó délután Füzesabonyban, a 3-as főút 125-ös kilométerénél. A város hivatásos tűzoltói több vízsugárral eloltották a lángokat, majd lehúzták az útról a járművet. Az eset során senki nem sérült meg.