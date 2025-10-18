2 órája
Hatalmas riadalmat okozott Füzesabonyban a kigyulladt autó – új részletek derültek ki a balesetről + fotók
Egy autó kapott lángra és égett ki szinte teljesen Füzesabonyban péntek délután. A 3-as főúton történt balesetben szerencsére senki nem sérült meg.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Füzesabonyban, a 3-as főút 125-ös kilométerénél, a körforgalomnál péntek délután.
Pénteken 7 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 6 tűzesetet és 1 műszaki mentést 6 hivatásos és 2 önkormányzati tűzoltóegység kezelte – foglalta össze a pénteki eseményeket a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó délután Füzesabonyban, a 3-as főút 125-ös kilométerénél. A város hivatásos tűzoltói több vízsugárral eloltották a lángokat, majd lehúzták az útról a járművet. Az eset során senki nem sérült meg.
Húsz négyzetméteren keletkezett szabadtéri tűz este Bükkszentmárton Széchenyi utcájában. A lángokat a bélapátfalvai önkormányzati tűzoltók vízsugárral fékezték meg.
Hajnalban egy elhagyatott épület tetőszerkezete égett tíz négyzetméteren Tiszanánán, a Csokonai Vitéz Mihály utcában. A község önkormányzati tűzoltói oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt.
Egy vaskonténerben égett hulladék hajnalban Gyöngyösön, az Iglói utcában. A város hivatásos tűzoltói oltották el a lángokat, az eset során senki nem sérült meg.
Egy családi ház fürdőszobájában keletkezett tűz délelőtt Pétervásárán, a Vár utcában. A tűz a padlásra is átterjedt, összesen hat négyzetméteren pusztítottak a lángok. A város hivatásos tűzoltói eloltották a tüzet, a ház lakható maradt. Az eset során senki nem sérült meg.
Két személyautó ütközött össze este Egerben, a II. Rákóczi Ferenc úton. A kocsikat a város hivatásos tűzoltói áramtalanították, majd az útról letolták. A balesetnek nem volt sérültje.
Kétszáz négyzetméteren égett száraz növényzet este Hevesen, a Dankó Pista utcában. A hevesi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói kéziszerszámokkal és vízzel oltották el a tüzet.
Kigyulladt egy autó FüzesabonybanFotók: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
