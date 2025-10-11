1 órája
Lángoló autó fékezte le az M3-as forgalmát, torlódás a pályán
Egyre nehezebben lehet közlekedni az M3-as autópályán szombaton délelőtt. Kigyulladt egy autó, és kilométeres dugó bénítja a forgalmat.
Friss: 9:56
Új információk derültek ki az M3-ason történt esetről, a helyszínről fotók is érkeztek.
Friss: 10:34
Újra két sávon halad a forgalom, mindkét irányban megszűnőben van a több kilométeres a torlódás - írja az Útinfrom.
Korábban írtuk:
Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt. Az aszódi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a bagi csomóponton keresztül le-, majd visszaterelik, emiatt itt 2 kilométeres torlódás alakult ki. A Vásárosnamény felé vezető oldalon nézelődők miatt 5 kilométeres a kocsisor - írja az Útinform.
Korábban megírtuk, hogy szombaton reggel az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő és Bag között is több kilométeren keresztül lassul, torlódik a forgalom.
