Lángoló autó fékezte le az M3-as forgalmát, torlódás a pályán

Újra két sávon halad a forgalom, mindkét irányban megszűnőben van a több kilométeres a torlódás - írja az Útinfrom.

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt. Az aszódi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a bagi csomóponton keresztül le-, majd visszaterelik, emiatt itt 2 kilométeres torlódás alakult ki. A Vásárosnamény felé vezető oldalon nézelődők miatt 5 kilométeres a kocsisor - írja az Útinform.

Korábban megírtuk, hogy szombaton reggel az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő és Bag között is több kilométeren keresztül lassul, torlódik a forgalom.