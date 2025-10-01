Hatalmas tűz Hevesben, kigyulladt egy családi ház – a tetővel küzdenek a tűzoltók

Kigyulladt egy családi ház Csányban, a Temető utcában szerdán délután. A mintegy hetvenöt négyzetméteres, elhagyatott épület tetőszerkezete és a belső tere égett. A hatvani hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat, amelyek során megbontják az ingatlan tetejét - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Kigyulladt egy családi ház Csányban

Forrás: Feol.hu

A tűzoltók kiérkezésekor a házban nem tartózkodott senki - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.