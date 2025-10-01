Tűz
1 órája
Hatalmas tűz Hevesben, kigyulladt egy családi ház – a tetővel küzdenek a tűzoltók
Szerdán délután tűzoltók vonultak egy hevesi településre. Kigyulladt egy családi ház Csányban.
Kigyulladt egy családi ház Csányban, a Temető utcában szerdán délután. A mintegy hetvenöt négyzetméteres, elhagyatott épület tetőszerkezete és a belső tere égett. A hatvani hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat, amelyek során megbontják az ingatlan tetejét - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A tűzoltók kiérkezésekor a házban nem tartózkodott senki - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Ezt ne hagyja ki!Bejutnak
6 órája
Tedd el a zsepit, dobd ki a légycsapót, egyszerű és hatékony megoldás terjed a poloskák ellen!
Ezt ne hagyja ki!Akció
2025.09.29. 22:07
Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre