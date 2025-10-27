3 órája
Kigyulladt egy családi ház egy hevesi községben, két város tűzoltói siettek a lángok oltására
Kigyulladt egy családi ház Erken, az Orczy úton: a tűz két szobát és a tetőt érintette, a hevesi és jászárokszállási tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat
Kigyulladt egy családi ház Erken, hétfő délután az Orczy úton. Az ingatlan két szobája és a tetőszerkezet is égett. A hevesi hivatásos tűzoltók és a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és négy vízsugár segítségével sikeresen eloltották a tüzet - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A tűzoltóegységek ezután megkezdték az épület kiszellőztetését, hogy eltávolítsák a füstöt és biztosítsák a helyszín biztonságát.
„Hazudoznak! Addig korrektek amíg a kocsit el nem hozzuk!” – nem minden egri autókereskedés nyerte el a vásárlók szívét
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó