Kigyulladt egy családi ház egy hevesi községben, két város tűzoltói siettek a lángok oltására

Kigyulladt egy családi ház Erken, hétfő délután az Orczy úton. Az ingatlan két szobája és a tetőszerkezet is égett. A hevesi hivatásos tűzoltók és a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és négy vízsugár segítségével sikeresen eloltották a tüzet - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűzoltóegységek ezután megkezdték az épület kiszellőztetését, hogy eltávolítsák a füstöt és biztosítsák a helyszín biztonságát.