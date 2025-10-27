október 27., hétfő

Tűz

3 órája

Kigyulladt egy családi ház egy hevesi községben, két város tűzoltói siettek a lángok oltására

Címkék#tűz#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűzoltók

Kigyulladt egy családi ház Erken, az Orczy úton: a tűz két szobát és a tetőt érintette, a hevesi és jászárokszállási tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat

Kigyulladt egy családi ház Erken, hétfő délután az Orczy úton. Az ingatlan két szobája és a tetőszerkezet is égett. A hevesi hivatásos tűzoltók és a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és négy vízsugár segítségével sikeresen eloltották a tüzet - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűzoltóegységek ezután megkezdték az épület kiszellőztetését, hogy eltávolítsák a füstöt és biztosítsák a helyszín biztonságát.

 

