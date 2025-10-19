október 19., vasárnap

Kigyulladt egy családi ház Kápolnán, két város tűzoltói vonultak

A tűzoltók a Szabadság útra vonultak ki.

Kigyulladt egy családi ház pincéje Kápolnán, a Szabadság úton. A füzesabonyi és egri hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.  A rajok két vízsugárral eloltották a lángokat.

Korábban megírtuk, hogy Szűcsiben leégett egy idős házaspár otthona. Bár a tűz kis híján mindent elpusztított, a közösség példás összefogással sietett a fedél nélkül maradt házaspár segítségére. Részletesebben erről ITT írunk.

 

 

 

 

