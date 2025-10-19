Kigyulladt egy családi ház Kápolnán, két város tűzoltói vonultak

Kigyulladt egy családi ház pincéje Kápolnán, a Szabadság úton. A füzesabonyi és egri hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A rajok két vízsugárral eloltották a lángokat.

