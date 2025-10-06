Több állat is elpusztult a hevesi istállótűz során

október 6., hétfő

Rengeteg esethez vonultak a tűzoltók Heves vármegyében a hétvégén. Gyöngyöspatán kigyulladt egy istálló, sajnos több állat is odaveszett a tűzben.

A hétvégén 11 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. Nyolc esetben tűz keletkezett, három alkalommal pedig műszaki mentéshez riasztották a 14 hivatásos és 1 önkormányzati tűzoltóegységet. Gyöngyöspatán kigyulladt egy istálló, a tűzben sajnos állatok pusztultak el - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Szombati események

  • Reggel lángokban állt egy húsz méter hosszú, faszerkezetű istálló és a mellette lévő, csaknem ötven négyzetméteres tároló, benne ötven körbálával Gyöngyöspatán. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. A kigyulladt istállóban egy malac és négy csirke elpusztult, szerencsére személyi sérülés nem történt.
  • Szabadtéren délután Pélyen, az Arany János utcában háromszáz négyzetméteren, Gyöngyösorosziban, a Táncsics Mihály utcában kétszáz négyzetméteren, Turán a Hajnal utcában két helyszínen, összesen harmincegy négyzetméteren, továbbá Kerekharaszton a Bugát Pál utcában három négyzetméteren keletkezett tűz. A gyöngyösi, hatvani és hevesi hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat., sérülés nem történt.

Vasárnapi események

  • Villanyvezeték szakadt egy autóra délután Adácson, a Hadak útján. Az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig a gyöngyösi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt.
  • Este két négyzetméteren égett hulladék egy ház udvarán Mezőtárkányban, a Munkácsy úton, kis területen fa lángolt Gyöngyösorosziban, a Táncsics Mihály utcában. A gyöngyösi és füzesabonyi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat.  
  • Letért az útról, majd a vasúti síneken állt meg egy autó tegnap éjszaka, Kisköre határában. A tiszanánai önkormányzati tűzoltók visszatolták a járművet az útra, amely folytatni tudta az útját. Az eset során senki nem sérült meg. 

 

 

