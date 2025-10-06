Több állat is elpusztult a hevesi istállótűz során

A hétvégén 11 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. Nyolc esetben tűz keletkezett, három alkalommal pedig műszaki mentéshez riasztották a 14 hivatásos és 1 önkormányzati tűzoltóegységet. Gyöngyöspatán kigyulladt egy istálló, a tűzben sajnos állatok pusztultak el - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Magyar Nemzet

Szombati események