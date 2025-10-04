2 órája
Istálló és bálák égnek a hevesi településen
Húszméteres istálló és a mellette lévő bálatároló kapott lángra Gyöngyöspatán szombat délelőtt. A tűzoltók több vízsugárral dolgoznak az oltáson, és minden megtesznek, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését.
Kigyulladt egy húsz méter hosszú, faszerkezetű istálló és a mellette lévő, nagyjából ötven négyzetméteres tároló, benne ötven körbálával. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. Az istálló tüzét már körülhatárolták, eloltották, a bálatároló lángjait három vízsugárral oltják. A tulajdonos munkagépet küld a helyszínre, hogy szét lehessen hordani a bálákat – számolt be a gyöngyöspatai tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság.
