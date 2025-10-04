Istálló és bálák égnek a hevesi településen

Kigyulladt egy húsz méter hosszú, faszerkezetű istálló és a mellette lévő, nagyjából ötven négyzetméteres tároló, benne ötven körbálával. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. Az istálló tüzét már körülhatárolták, eloltották, a bálatároló lángjait három vízsugárral oltják. A tulajdonos munkagépet küld a helyszínre, hogy szét lehessen hordani a bálákat – számolt be a gyöngyöspatai tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság.

Kigyulladt egy istálló Gyöngyöspatán, hatalmasak a lángok.

Forrás: Feol.hu

