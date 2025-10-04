október 4., szombat

Tűz

2 órája

Istálló és bálák égnek a hevesi településen

Címkék#vízsugár#tüz#istálló

Húszméteres istálló és a mellette lévő bálatároló kapott lángra Gyöngyöspatán szombat délelőtt. A tűzoltók több vízsugárral dolgoznak az oltáson, és minden megtesznek, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését.

Heol.hu

Kigyulladt egy húsz méter hosszú, faszerkezetű istálló és a mellette lévő, nagyjából ötven négyzetméteres tároló, benne ötven körbálával. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. Az istálló tüzét már körülhatárolták, eloltották, a bálatároló lángjait három vízsugárral oltják. A tulajdonos munkagépet küld a helyszínre, hogy szét lehessen hordani a bálákat – számolt be a gyöngyöspatai tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság.

Kigyulladt egy istálló Gyöngyös patán, hatalmasak a lángok.
Forrás: Feol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, nagyon nehéz a helyzetbe kerültek a novaji tűzeset áldozatai:

 

