Többen is megsérültek, két jármű ütközött a 3-ason

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, Nagyréde térségében, a 76-os kilométerszelvénynél kedden délután. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A helyszínre mentő is érkezett - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Fuszek Gábor/Magyar Nemzet

Két személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

