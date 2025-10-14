október 14., kedd

Baleset

1 órája

Többen is megsérültek, két jármű ütközött a 3-ason

Címkék#sérült#baleset#mentő#3-as főút

Kedden délután baleset történt a 3-as főút, a helyszínre menő is érkezett.

Heol.hu

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, Nagyréde térségében, a 76-os kilométerszelvénynél kedden délután. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A helyszínre mentő is érkezett - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze a 3-as főút
Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze a 3-as főút 
Forrás: Fuszek Gábor/Magyar Nemzet

Két személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
 

 

