Többen is megsérültek, két jármű ütközött a 3-ason
Kedden délután baleset történt a 3-as főút, a helyszínre menő is érkezett.
Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, Nagyréde térségében, a 76-os kilométerszelvénynél kedden délután. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A helyszínre mentő is érkezett - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Két személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
