Bűn

3 órája

Csalók, foglyok és drogdílerek járják az utcákat Hevesben - őket keresi most a rendőrség

Címkék#lista#Egri Rendőrkapitányság#tolvaj

Hosszú a hevesi körözöttek listája októberben. Van olyan csaló, akire 5 éve nem lel a rendőrség.

Heol.hu

Több személyt is köröz a rendőrség Heves vármegyében október végén. Tolvajok, csalók és szökött foglyok gyarapítják a listát. Mutatjuk, kikkel kell vigyázni.

Ezeket az embereket körözi a rendőrség Heves vármegyében
Ezeket az embereket körözi a rendőrség Heves vármegyében
Forrás: Baon.hu

Őket körözik Hevesben

  • Marton Dávid 2020 óta menekül a rendőrök elől. A férfi egri születésű. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.
Marton Dávid 
Forrás: Police.hu
  • Hersics Cintia szintén csalás miatt áll körözés alatt, 2021 óta nem találják a budapesti nőt. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.
Hersics Cintia
Forrás: Police.hu
  • Szommer Krisztián 2022 óta áll a rendőrök listáján, akit szintén csalás miatt keresnek. A férfi kaposvári születésű. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.
Szommer Krisztián
Forrás: Police.hu
  • Molnár István egri születésű férfi, fogolyként idén júliusban szökött meg. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.
Molnár István
Forrás: Police.hu
  • Balog András Sándor ellen október közepe ellen indított eljárást az Egri Járásbíróság. A Kerecsenden született férfi bűne lopás.
Balog András Sándor
Forrás: Police.hu

  • Lakatos Rafael Rómeót garázdaság miatt körözik, melyet az Egri Járásbíróság adott ki októberben. A férfi Budapesten született.
Lakatos Rafael Rómeó
Forrás: Police.hu
  • Danó Norbert egri születésű férfi után új pszichoaktív anyag miatt rendelt el körözést az Egri Járásbíróság.
Danó Norbert
Forrás: Police.hu

Augusztusban megnéztük, kik azok az egriek, akiket drogügyben keres a rendőrség. Összesen hét ember volt a drogbirtoklási listán.

Komoly körözöttet keres a rendőrség. Az egri férfi rajta van a TOP 50-es listán.

 

