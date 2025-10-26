Bűn
3 órája
Csalók, foglyok és drogdílerek járják az utcákat Hevesben - őket keresi most a rendőrség
Hosszú a hevesi körözöttek listája októberben. Van olyan csaló, akire 5 éve nem lel a rendőrség.
Több személyt is köröz a rendőrség Heves vármegyében október végén. Tolvajok, csalók és szökött foglyok gyarapítják a listát. Mutatjuk, kikkel kell vigyázni.
Őket körözik Hevesben
- Marton Dávid 2020 óta menekül a rendőrök elől. A férfi egri születésű. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.
- Hersics Cintia szintén csalás miatt áll körözés alatt, 2021 óta nem találják a budapesti nőt. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.
- Szommer Krisztián 2022 óta áll a rendőrök listáján, akit szintén csalás miatt keresnek. A férfi kaposvári születésű. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.
- Molnár István egri születésű férfi, fogolyként idén júliusban szökött meg. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.
- Balog András Sándor ellen október közepe ellen indított eljárást az Egri Járásbíróság. A Kerecsenden született férfi bűne lopás.
- Lakatos Rafael Rómeót garázdaság miatt körözik, melyet az Egri Járásbíróság adott ki októberben. A férfi Budapesten született.
- Danó Norbert egri születésű férfi után új pszichoaktív anyag miatt rendelt el körözést az Egri Járásbíróság.
