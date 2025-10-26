Csalók, foglyok és drogdílerek járják az utcákat Hevesben - őket keresi most a rendőrség

Több személyt is köröz a rendőrség Heves vármegyében október végén. Tolvajok, csalók és szökött foglyok gyarapítják a listát. Mutatjuk, kikkel kell vigyázni.

Ezeket az embereket körözi a rendőrség Heves vármegyében

Forrás: Baon.hu

Őket körözik Hevesben

Marton Dávid 2020 óta menekül a rendőrök elől. A férfi egri születésű. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.

Marton Dávid

Forrás: Police.hu

Hersics Cintia szintén csalás miatt áll körözés alatt, 2021 óta nem találják a budapesti nőt. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.

Hersics Cintia

Forrás: Police.hu

Szommer Krisztián 2022 óta áll a rendőrök listáján, akit szintén csalás miatt keresnek. A férfi kaposvári születésű. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.

Szommer Krisztián

Forrás: Police.hu

Molnár István egri születésű férfi, fogolyként idén júliusban szökött meg. Az Egri Rendőrkapitányság indított ellene körözést.

Molnár István

Forrás: Police.hu

Balog András Sándor ellen október közepe ellen indított eljárást az Egri Járásbíróság. A Kerecsenden született férfi bűne lopás.

Balog András Sándor

Forrás: Police.hu

Lakatos Rafael Rómeót garázdaság miatt körözik, melyet az Egri Járásbíróság adott ki októberben. A férfi Budapesten született.

Lakatos Rafael Rómeó

Forrás: Police.hu

Danó Norbert egri születésű férfi után új pszichoaktív anyag miatt rendelt el körözést az Egri Járásbíróság.