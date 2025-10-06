október 6., hétfő

Drogügy

Ezekre a kábósokra hajtanak most a hevesi rendőrök

Heves vármegyében jelenleg 10 olyan személy ellen is körözést adott ki a rendőrség, akiket kábítószer birtoklása miatt keresnek. A police.hu hivatalos adatai alapján mutatjuk, kik ők, és mióta bujkálnak a hatóságok elől.

Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú bűncselekmények miatt. Cikkünkben a drog birtoklása miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk.

Jelenleg 10 olyan személyt keres a rendőrség Heves vármegyében, aki drogot tartott magánál. A körözéseket az Egri, a Fővárosi és a Miskolci Törvényszék, az Egri és a Hatvani Járásbíróság adta ki:

S. Tibor

N. Miklósné

E. Edvárd

L. Arnold Károly

V. Martin

O. Krisztián

K. Richárd

T. Péter

T. Abdulhamid

F. Norbert Zsolt

A legrégebben keresett elkövető N. Miklósné, egri születésű nő ellen az Egri Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2021 márciusában.

Amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő esetet kíván bejelenteni, kérjük ezt ne elektronikus úton, hanem személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 112 segélyhívó számon tegye meg!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt indított eljárást egy tarnaörsi házaspár ellen, akik hónapokon át kristályt árultak.

 

