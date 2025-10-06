1 órája
Ezekre a kábósokra hajtanak most a hevesi rendőrök
Heves vármegyében jelenleg 10 olyan személy ellen is körözést adott ki a rendőrség, akiket kábítószer birtoklása miatt keresnek. A police.hu hivatalos adatai alapján mutatjuk, kik ők, és mióta bujkálnak a hatóságok elől.
Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú bűncselekmények miatt. Cikkünkben a drog birtoklása miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Jelenleg 10 olyan személyt keres a rendőrség Heves vármegyében, aki drogot tartott magánál. A körözéseket az Egri, a Fővárosi és a Miskolci Törvényszék, az Egri és a Hatvani Járásbíróság adta ki:
A legrégebben keresett elkövető N. Miklósné, egri születésű nő ellen az Egri Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2021 márciusában.
Amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő esetet kíván bejelenteni, kérjük ezt ne elektronikus úton, hanem személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 112 segélyhívó számon tegye meg!
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt indított eljárást egy tarnaörsi házaspár ellen, akik hónapokon át kristályt árultak.
Csúnya titkok a szép, őszi terítőn: bűnbe esett a hevesi házaspár, de csak a falu egy része tudta – fotókkal
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!
Több hevesi településen is lekapcsolják az áramot, mutatjuk, hol és mikor