Ezekre a kábósokra hajtanak most a hevesi rendőrök

Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú bűncselekmények miatt. Cikkünkben a drog birtoklása miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk.

Jelenleg 10 olyan személyt keres a rendőrség Heves vármegyében, aki drogot tartott magánál. A körözéseket az Egri, a Fővárosi és a Miskolci Törvényszék, az Egri és a Hatvani Járásbíróság adta ki:

S. Tibor

N. Miklósné

E. Edvárd

L. Arnold Károly

V. Martin

O. Krisztián

K. Richárd

T. Péter

T. Abdulhamid

F. Norbert Zsolt

A legrégebben keresett elkövető N. Miklósné, egri születésű nő ellen az Egri Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2021 márciusában.

