3 órája
Martin, Martin, mit tettél? Nagy erőkkel keresik Hevesben a bűnözőt, akinek a világ fájdalma van ott az arcán!
A gyöngyösi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 28 éves körözött férfi megtalálásában. Mutatjuk a részleteket.
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt adott ki körözést Deák Martin ellen. A 28 éves férfi felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.
Nem volt menekvés annak az autóvezetőnek, akire a lőrinci polgárőrök figyeltek fel:
Körözött bűnözőt füleltek le a lőrinci polgárőrök, de még tudta tetézni
Főoldali borítókép illusztráció, forrása: police.hu
Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!
Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel