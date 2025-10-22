Martin, Martin, mit tettél? Nagy erőkkel keresik Hevesben a bűnözőt, akinek a világ fájdalma van ott az arcán!

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt adott ki körözést Deák Martin ellen. A 28 éves férfi felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Deák Martin ellen körözést adtak ki Gyöngyösön.

Forrás: police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.

