október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

3 órája

Martin, Martin, mit tettél? Nagy erőkkel keresik Hevesben a bűnözőt, akinek a világ fájdalma van ott az arcán!

Címkék#Lázár Levente#körözési eljárás#körözés#Gyöngyösi Rendőrkapitányság

A gyöngyösi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 28 éves körözött férfi megtalálásában. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt adott ki körözést Deák Martin ellen. A 28 éves férfi felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Deák Martin ellen körözést adtak ki Gyöngyösön.
Deák Martin ellen körözést adtak ki Gyöngyösön.
Forrás: police.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.

Nem volt menekvés annak az autóvezetőnek, akire a lőrinci polgárőrök figyeltek fel:

Főoldali borítókép illusztráció, forrása: police.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu