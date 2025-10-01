13 perce
Nem a bőröndöknek kellett a platós autó, szembeötlő zsákmánnyal távozott a bérlő Eger mellől
Nem mindennapi eset történt Egerhez közel. Egy lakó volt albérletének kovácsoltvas kapuját lopta el az ingatlan elől.
Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott albérletben élt egy Eger közeli településen közel két éven keresztül. A bérbeadó kérésére a vádlott 2022 márciusában kiköltözött az ingatlanból, azonban a költözés során ismeretlen társával együtt a helyéről leemelték, egy tehergépkocsi platójára rakták és elvitték az ingatlan kétszárnyú kovácsoltvas kapuját, valamint a kovácsoltvas kiskaput. Az elvitt fém kapuk értéke összesen 95.000 Ft volt - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.
Mint írta, a napokban benyújtott vádiratban kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt közérdekű munka büntetés kiszabására és vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt a jó erőben lévő vádlottal szemben.
A Büntető Törvénykönyv a szabadságvesztésen és pénzbüntetésen kívül más büntetéseket is szabályoz, így például a közérdekű munkát. A jogszabály szerint a közérdekű munka tartamát órákban kell meghatározni, amit az elítélt hetente legalább egy napon, díjazás nélkül végez. A közérdekű munkára ítélt köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Az elkövető olyan munka végzésére kötelezhető, amelyet – figyelemmel egészségi állapotára és képzettségére – előreláthatóan képes elvégezni. Ha az elítélt azonban a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni.
