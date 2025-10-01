Nem a bőröndöknek kellett a platós autó, szembeötlő zsákmánnyal távozott a bérlő Eger mellől

Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott albérletben élt egy Eger közeli településen közel két éven keresztül. A bérbeadó kérésére a vádlott 2022 márciusában kiköltözött az ingatlanból, azonban a költözés során ismeretlen társával együtt a helyéről leemelték, egy tehergépkocsi platójára rakták és elvitték az ingatlan kétszárnyú kovácsoltvas kapuját, valamint a kovácsoltvas kiskaput. Az elvitt fém kapuk értéke összesen 95.000 Ft volt - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.

Megtetszett neki, így elvitte - kovácsoltvas kaput loptak egy Eger melletti településen

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Mint írta, a napokban benyújtott vádiratban kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt közérdekű munka büntetés kiszabására és vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt a jó erőben lévő vádlottal szemben.