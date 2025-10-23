1 órája
Nyakunkon az időszak, amitől minden autós retteg – Heves vármegyében ezeken az utakon különösen vigyázni kell!
Hangulatkeltő mondattal – inkább viccel – kezdjük: "Ősz van, gondoltam a hulló levelekről, pedig csak a postás esett ki az emeletről". Korántsem ilyen vicces viszont – bár a következmény hasonlóan súlyos, akár halálos sérülés is lehet – az őszi-téli közúti közlekedés.
A közúti közlekedés írott és íratlan szabályai betartásának igen nagy jelentősége van abban az összefüggésben, hogy a balesetek minél nagyobb eséllyel elkerülhetők legyenek. Az íratlan szabályok sorában az egyik legfontosabb, hogy tisztában legyünk azzal: minden évszaknak, most éppen az ősznek és a közelgő télnek megvannak a közlekedésre kiható sajátosságai.
Az őszi-téli közlekedés csúszós utakról, rossz látási viszonyokról szól
Portálunk megkeresésére Soltész Bálint r. őrnagy, a Heves Vármegyei rendőr-főkapitánysága sajtóosztályának vezetője adott egy sorvezetőt a közlekedők számára. Ennek kiindulópontja: a rosszabb látási viszonyok, a nedves és csúszós útfelületek – például lehullott falevelek, sár, termény –, valamint a rövidülő nappalok miatt fokozott óvatosságot és felkészülést igényel a gépjárművezetőktől, de a közlekedés más résztvevőitől is.
– Fontos ellenőrizni a járművet – gumik, fékek, világítás, akkumulátor –, felkészülni a téli vezetésre (jégkaparó, jégoldó), és a megváltozott útviszonyokhoz igazítani a vezetési stílust, valamint figyelni más közlekedőkre, különösen a gyalogosokra és a mezőgazdasági járművekre – fogalmazott Soltész Bálint.
Ami a jármű felkészítését illati: ellenőrizni szükséges a gumiabroncsokat. Tanácsa szerint használjunk téli gumikat, ha szükséges, ellenőrizzük a nyomást. Ugyancsak szükséges a fékrendszer kontrollja, vagyis győződjünk meg arról, hogy a fékek tökéletesen működnek. Alaposan nézzük át, hogy működik-e a világítás!
– A tompított fényszórók és a többi világítótest, így a féklámpa, az irányjelző is működőképes kell, hogy legyen. Ellenőrizzük az akkumulátort, tekintettel arra, hogy az őszi hidegben az akkumulátor teljesítménye csökkenhet – hangsúlyozta a sajtószóvivő.
Persze nem maradhat ki az ellenőrzési "listából" az ablaktörlő sem. A jó ablaktörlő lapátok elengedhetetlenek a tiszta látáshoz. Szükséges beszerezni az alapvető téli kellékeket is. Tartsunk tehát magunknál jégkaparót és jégoldó sprayt.
– Szoktunk beszélni vezetési szokásokról. Ha tréfás szeretnék lenne, azt mondanám: nem biztos, hogy a nyári berögződéseket meg kellene őrizni. Vezessünk tehát lassabban és óvatosabban, hiszen az útviszonyok megváltoztak, legyenek felkészültek a csúszós utakra – mondta.
Sokan még mindig hibáznak: ezért életveszélyes a késlekedés a gumicserével
További tanácsok a rendőr őrnagytól
- Lassítson a ködös, esős, nedves útfelületeken: A lehullott falevelek és a sár csúszóssá teszik az utat.
- Figyeljen a gyalogosokra: Lakott területen kívül és belül is legyenek óvatosak a gyalogosokkal, különösen a kijelölt átkelőhelyek környékén.
- Vigyázzon a mezőgazdasági járművekre: A betakarítási szezonban több munkagép, lassú jármű és állati erővel vontatott jármű is közlekedhet az utakon. Figyeljen a sárra és a terményre az úton!
Soltész Bálint biztonsági "tippeket" is adott. Ezek egyike, hogy tartsunk nagyobb követési távolságot, mert a féktávolság megnőhet a nedves utakon. A lámpák használata is megszívlelendő, hiszen a nappalok rövidülésével a jobb láthatóság érdekében használt tompított fényszóró csökkenti a baleset kockázatát.
Pénztárcánk is bánhatja, ha nem cseréljük le a téli gumikat
– Nagyon fontos, hogy ne csak a jármű, hanem a vezető is legyen felkészült az őszi vezetésre – hangzott el a záró tanács.
Az őszi téli közlekedés problémakörével portálunk számos alkalommal foglalkozott már. A cikkek alapján készítettünk egy olyan rövid összegzést, amelyet használható útmutatóként tárhatunk olvasóink elé.
Időjárási és látási feltételek változása
Az őszi-téli közlekedés egyik legjelentősebb kockázati tényezője, hogy az időjárás és a külső feltételek gyorsan változnak, s ez a közlekedési folyamatokat érzékenyen érinti. Az ősz beköszöntével a nappalok rövidülnek, egyre gyakrabban fordul elő korai sötétedés, ködös, párás, esős, szitálós idő. Például egy cikk szerint: „Ősszel gyakran tapasztalható az alattomos, foltokban elhelyezkedő köd. … a látótávolság az egyik pillanatról a másikra néhány méterre is lecsökkenhet.” Ez azt is jelenti, hogy a járművek, kerékpárosok, gyalogosok érzékenyebbek a látási viszonyokra, reflexeiknek, reakcióidejüknek nagyobb szerep jut.
Az időjárás- és útviszonyok romlása miatt az úttest tapadása csökkenhet: vizes, falevelekkel borított, latyakos, lefagyásra hajlamos szakaszok. Egy korábbi cikkünkben rámutatottunk arra, hogy „Még veszélyesebbek az utak ősszel … A járművek őszi-téli felkészítésekor ajánlatos azokat alaposan átnézni …” Ez arra utal, hogy a gépjárművek műszaki állapota is fokozottan számít.
Fentieken túl a járművezetők, kerékpárosok és gyalogosok gyakran kevésbé számítanak arra, hogy hirtelen romlanak a látási és útviszonyok — az ún. „alattomos” köd vagy hirtelen sötétedés miatt. A változások a járművek mellett a gyalogosokat és kerékpárosokat is fokozottabb kockázat elé állítják. Ők különösen veszélyeztetettek az őszi-téli időszakban, hiszen rövidebbek a nappalok, kevesebb a fény, a látási viszonyok rosszabbak. A járművezetőknek is nehezebb lehet észlelni őket, ha nincs megfelelő világítás, fényvisszaverő ruházat.
Fejben is készüljünk az őszi-téli vezetésre, de az autót is vizsgáltassuk át!
Egy régebbi cikkünk szerint „Az úton közlekedők közül … a kerékpárosok a legvédtelenebbek … Egész évben, de főleg az őszi-téli időszakban válik rendkívül fontossá a kerékpárosok láthatósága. … a köd és az eső mellett a rövidebb nappalok is nehezítik a helyzetet.”
Kerékpárosként óvatosabban kell közlekedni télen, mint a többi évszakban
Az elmúlt években több olyan baleset is történt Heves vármegyében, amit a csúszós út, a köd, a jégfoltok vagy hasonló időjárási viszontagságok idéztek elő.
2024 októberében egy autó csúszott meg, majd pördült meg a 25-ös főúton Eger határában:
Métereket csúszott, majd pörögni kezdett az autó a 25-ösön
2024 novemberében egy gázszállító kamion ütközött egy kisbusszal a Besenyőtelek és Poroszló között a 33-as főúton a köd miatt:
A 24-es főúton, Parádsasvárnál egy autóbusz csúszott az árokba, de egy kamion is az árokba csúszott 2018 februárjában:
Havazás: több baleset is történt a csúszós utakonKedden virradóra megyénket is elérte a hidegfront, mely havazást, havas esőt hozott. Fennakadás nincs, ám sajnos már több baleset történt.
Heves vármegye legveszélyesebb útszakaszai
Az előbbi példákból jól látható, hogy melyek a megye legveszélyesebb útszakaszai az őszi-téli időszakban:
- 33-as főút (Poroszló és Besenyőtelek között)
- 25‑ös főút (Eger környéke)
- 24-es főút (a Sirok melletti szerpentin; Parádsasvári szakasz)
Óvatosságra intenek a rendőrök Hevesben is: csúsznak az utak
Az M3-ason ma a türelem az üzemanyag - katasztrófaturisták miatt több kilométeres a sor
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét