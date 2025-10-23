Nyakunkon az időszak, amitől minden autós retteg – Heves vármegyében ezeken az utakon különösen vigyázni kell!

A közúti közlekedés írott és íratlan szabályai betartásának igen nagy jelentősége van abban az összefüggésben, hogy a balesetek minél nagyobb eséllyel elkerülhetők legyenek. Az íratlan szabályok sorában az egyik legfontosabb, hogy tisztában legyünk azzal: minden évszaknak, most éppen az ősznek és a közelgő télnek megvannak a közlekedésre kiható sajátosságai.

Az őszi-téli biztonságos közlekedés kulcskérdése a téli gumi használata

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Az őszi-téli közlekedés csúszós utakról, rossz látási viszonyokról szól

Portálunk megkeresésére Soltész Bálint r. őrnagy, a Heves Vármegyei rendőr-főkapitánysága sajtóosztályának vezetője adott egy sorvezetőt a közlekedők számára. Ennek kiindulópontja: a rosszabb látási viszonyok, a nedves és csúszós útfelületek – például lehullott falevelek, sár, termény –, valamint a rövidülő nappalok miatt fokozott óvatosságot és felkészülést igényel a gépjárművezetőktől, de a közlekedés más résztvevőitől is.

– Fontos ellenőrizni a járművet – gumik, fékek, világítás, akkumulátor –, felkészülni a téli vezetésre (jégkaparó, jégoldó), és a megváltozott útviszonyokhoz igazítani a vezetési stílust, valamint figyelni más közlekedőkre, különösen a gyalogosokra és a mezőgazdasági járművekre – fogalmazott Soltész Bálint.

Ami a jármű felkészítését illati: ellenőrizni szükséges a gumiabroncsokat. Tanácsa szerint használjunk téli gumikat, ha szükséges, ellenőrizzük a nyomást. Ugyancsak szükséges a fékrendszer kontrollja, vagyis győződjünk meg arról, hogy a fékek tökéletesen működnek. Alaposan nézzük át, hogy működik-e a világítás!

– A tompított fényszórók és a többi világítótest, így a féklámpa, az irányjelző is működőképes kell, hogy legyen. Ellenőrizzük az akkumulátort, tekintettel arra, hogy az őszi hidegben az akkumulátor teljesítménye csökkenhet – hangsúlyozta a sajtószóvivő.

Persze nem maradhat ki az ellenőrzési "listából" az ablaktörlő sem. A jó ablaktörlő lapátok elengedhetetlenek a tiszta látáshoz. Szükséges beszerezni az alapvető téli kellékeket is. Tartsunk tehát magunknál jégkaparót és jégoldó sprayt.

– Szoktunk beszélni vezetési szokásokról. Ha tréfás szeretnék lenne, azt mondanám: nem biztos, hogy a nyári berögződéseket meg kellene őrizni. Vezessünk tehát lassabban és óvatosabban, hiszen az útviszonyok megváltoztak, legyenek felkészültek a csúszós utakra – mondta.