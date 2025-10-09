október 9., csütörtök

Erőszak

25 perce

Betört, majd egy horoggal verte szét a tulaj fejét egy férfi Eger közelében, csak, hogy kristályt szerezhessen

Címkék#kristály#Heves Vármegyei Főügyészség#erőszak

A férfi pénzért ment a sértett házába az éjjeli órákban. A megszerzett pénzből kristályt akart szerezni.

Heol.hu

A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint egy férfi pénzt akart szerezni, hogy abból kristály nevű szert vehessen. 2024 őszén az éjjeli órákban befeszítette a bejárati ajtót és bement a sértett házába egy Eger közeli kis településen. A zajra felébredő sértett a konyhába ment, ahol meglátta a férfit, aki az arcát egy konyharuhával takarta el. A vádlott a sértett fejét a helyszínen magához vett bálahúzó horoggal többször megütötte, majd a földre kerülő áldozata fejét egy paplannal elfedve tovább bántalmazta - írta dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész. 

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Ezután az elkövető a szobában kutatott, ennek során papírpénzt, mobiltelefont és egy gyorstöltőt (powerbank-et) vett magához.

A bántalmazás következtében a sértett életveszélyes állapotba került, a halála kizárólag az időben elvégzett, szakszerű orvosi ellátásnak köszönhetően nem következett be. 

A Heves Vármegyei Főügyészség nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a büntetett előéletű férfival szemben. A vádhatóság – amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét – 12 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta. 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
