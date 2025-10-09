Betört, majd egy horoggal verte szét a tulaj fejét egy férfi Eger közelében, csak, hogy kristályt szerezhessen

A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint egy férfi pénzt akart szerezni, hogy abból kristály nevű szert vehessen. 2024 őszén az éjjeli órákban befeszítette a bejárati ajtót és bement a sértett házába egy Eger közeli kis településen. A zajra felébredő sértett a konyhába ment, ahol meglátta a férfit, aki az arcát egy konyharuhával takarta el. A vádlott a sértett fejét a helyszínen magához vett bálahúzó horoggal többször megütötte, majd a földre kerülő áldozata fejét egy paplannal elfedve tovább bántalmazta - írta dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

Egy horoggal verte szét a tulaj fejét egy férfi Egerben, csak, hogy kristályt szerezhessen

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Ezután az elkövető a szobában kutatott, ennek során papírpénzt, mobiltelefont és egy gyorstöltőt (powerbank-et) vett magához.

A bántalmazás következtében a sértett életveszélyes állapotba került, a halála kizárólag az időben elvégzett, szakszerű orvosi ellátásnak köszönhetően nem következett be.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Heves Vármegyei Főügyészség nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a büntetett előéletű férfival szemben. A vádhatóság – amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét – 12 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta.