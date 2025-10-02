Bántalmaztak és megfenyegették - borzalmas dologra kényszerítették a 17 éves lányt Egerben

A főügyészség vádirata szerint egy 17 éves fiatal lány 2024 márciusában Egerben egy fiatalkorú fiúismerősével közösen kristály nevű kábítószert fogyasztott. A fiú bemutatta őt egy idősebb férfinak, aki megkérdezte a lány nevét és életkorát. Az I. rendű vádlott ekkor megkínálta őket kristállyal, majd felajánlotta a lánynak, hogy ha akar pénzt keresni, akkor összeismerteti olyan férfiakkal, akik fizetnének bizonyos szolgáltatásokért, később pedig a pénzből kristályt vehetnének. A lány elutasította az ajánlatot, majd a szer közös elfogyasztása után távozni akart, mire az I. rendű vádlott megfenyegette azzal, hogy távozása esetén megtalálják és megverik. Megemlítette azt is, hogy ő már volt börtönben. A tudatmódosító szer hatása alatt álló sértettet a fiatalkorú fiúismerőse – az ügy II. rendű vádlottja – is próbálta meggyőzni arról, hogy találkozzon egy férfival - írta Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

Mint írta, a bódult állapotban lévő fiatal lány tartott az I. rendű vádlottól, ezért még ugyanazon a napon két ismeretlen férfival is szexuális tevékenységet végzett, majd az ezért kapott pénzt átadta a vádlottaknak. Az I. rendű vádlott jelezte a lánynak, hogy következő nap is tudna ilyen üzletet intézni, és ebből a célból akár még szobát is bérelne.

Kiderült, hogy a kiskorú sértettet – aki az ismételten elfogyasztott kristály hatása alatt rosszul lett – az I. és a IV. rendű vádlottak autóval hazaszállították, azonban időközben a lány telefonon segítséget kért. A falu határában az autót már várta a sértett anyja és annak élettársa egy fémrúddal a kezében. A kissé távolabb megálló autóból kiszálló lányt a nő a saját autójukba ültette, az élettársát azonban a vádlottak bántalmazták.