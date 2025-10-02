október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűn

2 órája

Bántalmaztak és megfenyegették - borzalmas dologra kényszerítették a 17 éves lányt Egerben

Címkék#kristály#bűntett#prostitúció

Fiatal lány futtatásával akart pénzhez jutni egy Heves vármegyei férfi, akivel szemben a főügyészség súlyos bűncselekmények elkövetése miatt emelt vádat. A lánynak kristályt is adott a börtöntöltelék férfi.

Heol.hu

A főügyészség vádirata szerint egy 17 éves fiatal lány 2024 márciusában Egerben egy fiatalkorú fiúismerősével közösen kristály nevű kábítószert fogyasztott. A fiú bemutatta őt egy idősebb férfinak, aki megkérdezte a lány nevét és életkorát. Az I. rendű vádlott ekkor megkínálta őket kristállyal, majd felajánlotta a lánynak, hogy ha akar pénzt keresni, akkor összeismerteti olyan férfiakkal, akik fizetnének bizonyos szolgáltatásokért, később pedig a pénzből kristályt vehetnének. A lány elutasította az ajánlatot, majd a szer közös elfogyasztása után távozni akart, mire az I. rendű vádlott megfenyegette azzal, hogy távozása esetén megtalálják és megverik. Megemlítette azt is, hogy ő már volt börtönben. A tudatmódosító szer hatása alatt álló sértettet a fiatalkorú fiúismerőse – az ügy II. rendű vádlottja – is próbálta meggyőzni arról, hogy találkozzon egy férfival - írta Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész. 

Bántalmazták és megfenyegették - egy 17 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra
Először kristályt adtak neki, aztán meg is fenyegették - durván bántak egy 17 éves lánnyal
Forrás: Baon.hu

Mint írta, a bódult állapotban lévő fiatal lány tartott az I. rendű vádlottól, ezért még ugyanazon a napon két ismeretlen férfival is szexuális tevékenységet végzett, majd az ezért kapott pénzt átadta a vádlottaknak. Az I. rendű vádlott jelezte a lánynak, hogy következő nap is tudna ilyen üzletet intézni, és ebből a célból akár még szobát is bérelne. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kiderült, hogy a kiskorú sértettet – aki az ismételten elfogyasztott kristály hatása alatt rosszul lett – az I. és a IV. rendű vádlottak autóval hazaszállították, azonban időközben a lány telefonon segítséget kért. A falu határában az autót már várta a sértett anyja és annak élettársa egy fémrúddal a kezében. A kissé távolabb megálló autóból kiszálló lányt a nő a saját autójukba ültette, az élettársát azonban a vádlottak bántalmazták. 

A Heves Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelem bűntettének minősített esetével vádolja a jelenleg más ügyben fogvatartott I. rendű vádlottat és a bűnügyi felügyelet alatt álló fiatalkorú II. rendű vádlottat, utóbbit mint bűnsegédet. Az I. rendű vádlott terhére a vádirat ezen túlmenően új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettét, garázdaság vétségét és könnyű testi sértés vétségét is felrója. A kiszolgáltatott fiatal lánnyal szexuális cselekményt végző III. és IV. rendű vádlottaknak gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt kell felelniük a törvényszéken.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu