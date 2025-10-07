Telefontöltővel kötötték fához a kutyát – három tini ellen indult eljárás Hevesben

A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozók azonosították a videón szereplő három fiatalt, valamint megállapították a felvétel helyszínét és készítőjét is. A 15, 16 és 17 éves elkövetők Heves vármegye egyik községében kutyákat uszítottak egymásnak, miközben harmadik társuk rögzítette az eseményt. A jelenlegi információk szerint nem rendszeres, hanem egyszeri esetről van szó. A felvétel egy korábbi eseményt örökített meg, amelyet csak nemrég hoztak nyilvánosságra az interneten.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kutyákat uszítottak egymásnak, elfogták a fiatalokat

Mint írják, a rendőrök október 2-án fogták el a három fiatalt: egyiküket Egerben, másikukat Heves vármegyében, nagymamája otthonában, a harmadikat pedig Budapesten. Mindhárom helyszínen házkutatást tartottak. Bár a videón látható kutyákat nem találták meg, két másik, lesoványodott állapotban tartott ebet igen. A hatóság az állatok állapota, illetve az ebtartás szabályainak megszegése miatt értesítette a kormányhivatalt, amely állatvédők bevonásával gondoskodott a kutyák elszállításáról és megfelelő elhelyezéséről.

Hozzátették, a tinédzsereket tiltott állatviadal szervezésének és állatkínzásnak gyanújával hallgatták ki. Vallomásuk szerint csupán „kíváncsiak voltak, melyik kutya az erősebb”. Azóta mindkét állat megszökött tőlük. A három fiatalkorú az eljárás ideje alatt szabadlábon védekezhet.