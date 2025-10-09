1 órája
Egy ember szörnyű halált halt Hevesben, négy sérültnek óriási szerencséje volt – fotókkal
Idén október elsejéig 206 lakóépület gyulladt ki Heves vármegyében, kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Egy halálos lakástűz volt idén és négyen megsérültek – pedig egy egyszerű füstérzékelő sok tragédiát megelőzhetett volna.
Október elsejéig Heves vármegyében összesen 206 lakóépület gyulladt ki, 25 ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben egy ember vesztette életét, az áldozatok száma kettővel kevesebb mint az egy évvel ezelőtti. A lakóházakban keletkezett tüzek során négyen sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 14-en – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A lakástűz okozta tragédiák sok esetben megelőzhetőek lennének.
Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 184 órát és 7 percet vett igénybe, a munkálatok során 387 tűzoltójárművet alkalmaztak. Az első háromnegyed évben összesen 3737 négyzetméternyi épített terület égett le.
Vármegyénkben a tűzzel érintett lakóházban nem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.
A tüzek 16 százaléka a hálószobában, 11 százaléka a konyhában, szintén 11 százaléka a kéményben, illetve kicsit több mint 7 százaléka a tárolóban keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.
Lakástűz: a legnagyobb ilyen Szilvásváradon volt
A legtöbb tűzoltó július 7-én Szilvásváradon, a Kertalja utcájában avatkozott be. Délután villám csapott egy nádfedeles ingatlanba, majd az épület százötven négyzetméteres tetőszerkezete teljes terjedelmében lángba borult. A lakók időben ki tudtak jönni. A tüzet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a helyi és bélpátfalvai önkéntes, a bélapátfalvai önkormányzati, továbbá az ózdi és kazincbarcikai hivatásos tűzoltók fékezték meg. Összesen huszonnégy tűzoltó, hét gépjárművel vonult a helyszínre, majd csaknem két óra alatt oltotta el a tüzet. Az eset során senki nem sérült meg.
A halálos tűzeset júniusban történt Ecséden, egy családi ház gyulladt ki a Kossuth Lajos utcában éjfél után néhány perccel, egy idős bácsi bent égett a tűzben.
A vármegyei katasztrófavédelem 12 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 5 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. 8 épületnél gázpalackok, 1 helyen pedig napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.
A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.
Október elsejéig 38 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, 17-tel többször, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ezek során 4 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, halálos kimenetelű mérgezés nem történt. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.
