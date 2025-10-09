Egy ember szörnyű halált halt Hevesben, négy sérültnek óriási szerencséje volt – fotókkal

Október elsejéig Heves vármegyében összesen 206 lakóépület gyulladt ki, 25 ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben egy ember vesztette életét, az áldozatok száma kettővel kevesebb mint az egy évvel ezelőtti. A lakóházakban keletkezett tüzek során négyen sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 14-en – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A lakástűz okozta tragédiák sok esetben megelőzhetőek lennének.

Ecséden történt a halálos lakástűz Fotó: Ládi László

Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 184 órát és 7 percet vett igénybe, a munkálatok során 387 tűzoltójárművet alkalmaztak. Az első háromnegyed évben összesen 3737 négyzetméternyi épített terület égett le.

Vármegyénkben a tűzzel érintett lakóházban nem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.

A tüzek 16 százaléka a hálószobában, 11 százaléka a konyhában, szintén 11 százaléka a kéményben, illetve kicsit több mint 7 százaléka a tárolóban keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

Lakástűz: a legnagyobb ilyen Szilvásváradon volt

A legtöbb tűzoltó július 7-én Szilvásváradon, a Kertalja utcájában avatkozott be. Délután villám csapott egy nádfedeles ingatlanba, majd az épület százötven négyzetméteres tetőszerkezete teljes terjedelmében lángba borult. A lakók időben ki tudtak jönni. A tüzet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a helyi és bélpátfalvai önkéntes, a bélapátfalvai önkormányzati, továbbá az ózdi és kazincbarcikai hivatásos tűzoltók fékezték meg. Összesen huszonnégy tűzoltó, hét gépjárművel vonult a helyszínre, majd csaknem két óra alatt oltotta el a tüzet. Az eset során senki nem sérült meg.