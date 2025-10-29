október 29., szerda

Tűz

2 órája

Lángolt egy ház Hevesben

Címkék#láng#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűz

Szerda hajnalban lángok csaptak fel Heves vármegyében. Egy lakóház födéme égett le Verpeléten.

Heol.hu

Kigyulladt és átizzott egy lakóház födéme Verpeléten, a Kossuth Lajos úton. A mennyezet mintegy két négyzetméteren leszakadt - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Forrás: Haon.hu
Forrás: Haon.hu

Mint írták, az egri hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat.

Kedden délután Mezőszemerén kigyulladt egy ház. A tűz során a lángok a tetőt is elérték.

Kedden délután Mezőszemerén kigyulladt egy ház. A tűz során a lángok a tetőt is elérték.

 

 

