2 órája
Lángolt egy ház Hevesben
Szerda hajnalban lángok csaptak fel Heves vármegyében. Egy lakóház födéme égett le Verpeléten.
Kigyulladt és átizzott egy lakóház födéme Verpeléten, a Kossuth Lajos úton. A mennyezet mintegy két négyzetméteren leszakadt - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Mint írták, az egri hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat.
18 órája
Hatalmas tűz Hevesben, két városból rohantak oltani – megszólalt a katasztrófavédelem
Kedden délután Mezőszemerén kigyulladt egy ház. A tűz során a lángok a tetőt is elérték.
19 órája
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
2025.10.26. 08:10
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó
