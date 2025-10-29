Lángolt egy ház Hevesben

Kigyulladt és átizzott egy lakóház födéme Verpeléten, a Kossuth Lajos úton. A mennyezet mintegy két négyzetméteren leszakadt - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Lángolt egy ház Verpeléten

Forrás: Haon.hu

Mint írták, az egri hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat.

