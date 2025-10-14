Emberpróbáló küzdelmek elé néztek a hevesi tűzoltók - videóval

Október 11-én rendezte meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát a MOL Campusban. A megmérettetésen 133 egyéni induló és 35 csapat vágott neki az emberpróbáló feladatnak. A versenyre négy Heves vármegyei tűzoltó is benevezett - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Lépcsőfutáson méredteték meg magukat Heves tűzoltói

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mint írják, az idén huszonharmadik alkalommal megrendezett versenyen egyénileg és párban is több korcsoportban lehetett indulni. A szabályok értelmében a párosok tagjainak együtt kellett maradniuk, egy lépcsőfordulónyinál nagyobb távolságra nem távolodhattak el egymástól.

A verseny épülete 29 emeletes, 143 méter magas toronyháza Magyarország legmagasabb irodaépülete, amelyben a rajttól a célig 33 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük a versenyzőknek, ez függőlegesen 133,5 méteres távolságot jelent.

A startpisztoly reggel kilenc órakor dördült el. A versenyzők tűzoltó bevetési védőruhában, légzőkészülékben légzőálarccal, és sisakban teljesítették a feladatot, ami huszonöt kilogrammos többletsúlyt jelent. Még Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek indulók.

A rendezvény fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem főigazgatója volt. A verseny végén Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő, Dancs Gábor, a MOL Nyrt. Magyarország EBK igazgatója, Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Ördög István tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont vezetője adta át a legjobbaknak járó a díjakat - írják.

A Heves vármegyei tűzoltók az alábbi helyezéseket érték el: