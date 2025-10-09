Leszakadt utánfutó csapódott házba Egerben – videón a döbbenetes eset

Elsőre talán fel sem tűnik, mi történik azon a felvételen, amit egy olvasónktól kaptunk, pedig egy hajszálon múlt tragédia. Egy teherautóról leszakadt utánfutó, amelyen egy aszfaltvágó és több munkagép is volt, fékezés nélkül csapódott egy ház falába az Egri úton. A házban élő édesanya két kisbabát nevel. Az eset előtti egy percben tolta be a babakocsit a házba, pontosan onnan, ahová a pótkocsi becsapódott. Ha egy pillanattal később indul el, most egészen másról szólna ez a történet.

Elszabadult egy utánfutó.

A lakók szerint ez csak idő kérdése volt.

– Nekünk, Egri úti lakóknak minden nap túlélés itt élni – mondta egyikük. – Ha kilépünk a kapun, vagy csak ki akarunk állni az udvarból, életveszélynek tesszük ki magunkat. Az autók száguldanak, mintha ez már nem is a város része lenne. Az Obi után mindenki úgy gondolja: itt lehet gyorsítani – írta.

A felvétel, amit kaptunk, döbbenetes, nemcsak a szerencsétlenség miatt, hanem mert pontosan megmutatja, milyen vékony a határ élet és halál között. A helyiek most azt kérik: tegyenek végre valamit, mielőtt valódi tragédia történik az Egri úton.