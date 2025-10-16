Autósok, figyelem! Így érdemes viselkedni, ha levillog a rendőr

Sok autós hallott már történeteket feszült vagy kellemetlen igazoltatásokról, és ilyenkor mindenkiben felmerül a kérdés: mit kell, illetve mit szabad tennünk? Amikor levillog a rendőr, nem árt tudni, hogyan reagáljunk higgadtan és szabályosan — hiszen ez nemcsak a saját biztonságunkat, hanem a jogi helyzetünket is befolyásolja. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértői elmondták, mi a helyes eljárás, ha félreállítanak: legyen szó igazoltatásról, szondáztatásról vagy gyorshajtás miatti megállításról.

Ha levillog a rendőr, arra kér, hogy álljunk félre — közben ő is gondoskodik róla, hogy biztonságosan meg tudjuk állítani az autót

Fotó: Bencsik Adam

Ha levillog a rendőr, kötelességünk megállni

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

a járművezetőnek kötelessége eleget tenni a rendőr megállásra felszólító jelzésének, amit a KRESZ és a Rendőrségről szóló törvény is előír.

Ugyanakkor a megállást mindig úgy kell végrehajtani, hogy az ne veszélyeztessen senkit: a vezetőnek a lehető leghamarabb, de biztonságosan, a forgalom zavarása nélkül kell félrehúzódnia és megállnia. A rendőr a mozgó jármű megállításakor a látási és forgalmi viszonyokat figyelembe véve adja a megállásra vonatkozó utasítást, és egyidejűleg meghatározza a biztonságos megállás helyét is.