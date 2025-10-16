1 órája
Autósok, figyelem! Így érdemes viselkedni, ha levillog a rendőr
A tükörben felvillanó kék fény egy pillanat alatt megváltoztat mindent. Amikor levillog a rendőr, nincs idő gondolkodni csak rajtad múlik, pánikolsz vagy higgadtan reagálsz. De mi a helyes cselekedet ilyen helyzetben? Ennek jártunk utána.
Sok autós hallott már történeteket feszült vagy kellemetlen igazoltatásokról, és ilyenkor mindenkiben felmerül a kérdés: mit kell, illetve mit szabad tennünk? Amikor levillog a rendőr, nem árt tudni, hogyan reagáljunk higgadtan és szabályosan — hiszen ez nemcsak a saját biztonságunkat, hanem a jogi helyzetünket is befolyásolja. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértői elmondták, mi a helyes eljárás, ha félreállítanak: legyen szó igazoltatásról, szondáztatásról vagy gyorshajtás miatti megállításról.
Ha levillog a rendőr, kötelességünk megállni
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint
a járművezetőnek kötelessége eleget tenni a rendőr megállásra felszólító jelzésének, amit a KRESZ és a Rendőrségről szóló törvény is előír.
Ugyanakkor a megállást mindig úgy kell végrehajtani, hogy az ne veszélyeztessen senkit: a vezetőnek a lehető leghamarabb, de biztonságosan, a forgalom zavarása nélkül kell félrehúzódnia és megállnia. A rendőr a mozgó jármű megállításakor a látási és forgalmi viszonyokat figyelembe véve adja a megállásra vonatkozó utasítást, és egyidejűleg meghatározza a biztonságos megállás helyét is.
Erre figyeljünk, ha megkülönböztető jelzéssel haladó járművel találkozunk
