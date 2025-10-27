1 órája
Szörnyű munkabaleset Hevestől nem messze – lezuhant egy tűzoltó, aki csak segíteni akart
Egy szabadnapos tűzoltó a viharkárok felszámolásában segített a megyehatár közelében. Végül lezuhant a tetőről és a baleset után már nem tudott lábra állni.
A TV2 Tények beszámolója szerint a heves szél nemcsak a templom udvarán álló épület cserepeit fújta le, hanem a gerendákat is megrongálta.
Lezuhant a tűzoltó, aki civilként próbált segíteni a helyreállításban, amikor a tetőszerkezet megadta magát és a födémen át bezuhant. A drámai baleset után mozdulni sem tudott, ezért kollégái emelőkosaras daruval hozták le a magasból.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Lezuhant egy tűzoltó, a sérülései miatt azonnali ellátásra szorult
A mentés ideje alatt a környéken élők feszülten követték, ahogy a bajba jutott férfit biztonságba helyezték. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy Budapestről és Gödöllőről is riasztottak mentőegységeket a helyszínre. A férfi fej-, váll- és mellkasi fájdalmakról számolt be, ezért a mentők a helyszínen fájdalomcsillapítást és rögzítést biztosítottak, majd stabil állapotban kórházba szállították. A szerencsétlenül járt tűzoltót az orvosok továbbra is a kórházban kezelik, állapotát folyamatosan figyelik.
Drámai jelenetek játszódtak le Egerben, amikor egy fiatal férfi lezuhant a bútorház tetejéről október 20-án. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett.
Leesett egy férfi egy épületről Egerben, mentőhelikopter jött érte
Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter
Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú!
Hatalmasat játszott, milliomos lett az egri programozó! Így változott meg az élete egyetlen este alatt
Középkorú férfiak estek bűnbe az egri járdán, Gábort és Ádámot szerencsére a rendőrök vitték el