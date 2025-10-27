Szörnyű munkabaleset Hevestől nem messze – lezuhant egy tűzoltó, aki csak segíteni akart

A TV2 Tények beszámolója szerint a heves szél nemcsak a templom udvarán álló épület cserepeit fújta le, hanem a gerendákat is megrongálta.

Lezuhant a tűzoltó, aki civilként próbált segíteni a helyreállításban, amikor a tetőszerkezet megadta magát és a födémen át bezuhant. A drámai baleset után mozdulni sem tudott, ezért kollégái emelőkosaras daruval hozták le a magasból.

Végül lezuhant a tűzoltó a tetőről és a baleset után már nem tudott lábra állni.

Forrás: Tények

Lezuhant egy tűzoltó, a sérülései miatt azonnali ellátásra szorult

A mentés ideje alatt a környéken élők feszülten követték, ahogy a bajba jutott férfit biztonságba helyezték. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy Budapestről és Gödöllőről is riasztottak mentőegységeket a helyszínre. A férfi fej-, váll- és mellkasi fájdalmakról számolt be, ezért a mentők a helyszínen fájdalomcsillapítást és rögzítést biztosítottak, majd stabil állapotban kórházba szállították. A szerencsétlenül járt tűzoltót az orvosok továbbra is a kórházban kezelik, állapotát folyamatosan figyelik.

Drámai jelenetek játszódtak le Egerben, amikor egy fiatal férfi lezuhant a bútorház tetejéről október 20-án. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett.