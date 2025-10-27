október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem tudott lábra állni

1 órája

Szörnyű munkabaleset Hevestől nem messze – lezuhant egy tűzoltó, aki csak segíteni akart

Címkék#lezuhant#baleset#tűzoltó

Egy szabadnapos tűzoltó a viharkárok felszámolásában segített a megyehatár közelében. Végül lezuhant a tetőről és a baleset után már nem tudott lábra állni.

Heol.hu

A TV2 Tények beszámolója szerint a heves szél nemcsak a templom udvarán álló épület cserepeit fújta le, hanem a gerendákat is megrongálta.
Lezuhant a tűzoltó, aki civilként próbált segíteni a helyreállításban, amikor a tetőszerkezet megadta magát és a födémen át bezuhant. A drámai baleset után mozdulni sem tudott, ezért kollégái emelőkosaras daruval hozták le a magasból.

Végül lezuhant a tűzoltó a tetőről és a baleset után már nem tudott lábra állni.
 Végül lezuhant a tűzoltó a tetőről és a baleset után már nem tudott lábra állni.
Forrás: Tények

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Lezuhant egy tűzoltó, a sérülései miatt azonnali ellátásra szorult

A mentés ideje alatt a környéken élők feszülten követték, ahogy a bajba jutott férfit biztonságba helyezték. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy Budapestről és Gödöllőről is riasztottak mentőegységeket a helyszínre. A férfi fej-, váll- és mellkasi fájdalmakról számolt be, ezért a mentők a helyszínen fájdalomcsillapítást és rögzítést biztosítottak, majd stabil állapotban kórházba szállították. A szerencsétlenül járt tűzoltót az orvosok továbbra is a kórházban kezelik, állapotát folyamatosan figyelik.

Drámai jelenetek játszódtak le Egerben, amikor egy fiatal férfi lezuhant a bútorház tetejéről október 20-án. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu