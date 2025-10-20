1 órája
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
A gyöngyösi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 13 éves fiatal megtalálásában.
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság rablás bűncselekmény gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot Szomora Dániel Gábor ellen. A 13 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre - írja a Police.hu.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.
