Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság rablás bűncselekmény gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot Szomora Dániel Gábor ellen. A 13 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre - írja a Police.hu.

Lopás miatt keresnek egy 13 éves gyöngyösi fiatalt a rendőrök

Forrás: Police.hu

