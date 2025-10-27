Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú!

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság lopás bűncselekmény gyanúja miatt adott ki körözést Lólé Ákos Ádám ellen. A 16 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre - olvasható a rendőrség honlapján.

Lopást követett el, a hatóság a lakosság segítségét kéri.

Forrás: Police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon - fogalmaznak.

