Ezért nem mindegy, mit hagysz a kocsidban! Eger mellett már az udvarra is beugrottak érte!

A vádlott 2023 novemberében bement egy Eger közeli kis településen lévő ház udvarára, ahol a nyitott gépkocsiból értékes szerszámgépeket – szintező lézert, ütvecsavarozót, akkumulátort és motorfűrészt – vitte el több, mint százezer forint értékben. A nyomozás során a tárgyak nagy része megkerült, azt a sértett visszakapta – számolt be a lopásról Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Forrás: police.hu

Az Egri Járási Ügyészség a napokban benyújtott vádiratában kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt közmunkára és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a vádlottal szemben.

A Büntető Törvénykönyv a szabadságvesztésen és pénzbüntetésen kívül más büntetéseket is szabályoz, így például a közérdekű munkát. A jogszabály szerint a közérdekű munka tartamát órákban kell meghatározni, amit az elítélt hetente legalább egy napon, díjazás nélkül végez. A közérdekű munkára ítélt köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Az elkövető olyan munka végzésére kötelezhető, amelyet – figyelemmel egészségi állapotára és képzettségére – előreláthatóan képes elvégezni. Ha az elítélt azonban a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

