Kiderült, ki tört be a gyöngyösi vendéglátóhelyre! A váltót és a piát zsebre rakta, de ami utána jött, már nem fogja

Lopás vétsége miatt indított nyomozást egy jászberényi lakos ellen a Gyöngyösi Rendőrkapitányság.

Lopás miatt került a rendőrök elé a férfi Fotó: police.hu

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta portálunkat, hogy a 48 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy október 20-án éjszaka bemászott egy helybeli vendéglátóhely udvarába, majd az ajtót betörve váltópénzt és egy üveg italt vitt el.

A bejelentés követően a rendőrök egy órán belül azonosították az elkövetőt, és a városrendészekkel fogtak el a városban. A gyanúsított beismerő vallomást tett.

A gyöngyösi városrendészet gyakran segíti a rendőrök munkáját, legutóbb egy drogos elfogásában segítettek.