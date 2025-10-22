2 órája
Kiderült, ki tört be a gyöngyösi vendéglátóhelyre! A váltót és a piát zsebre rakta, de ami utána jött, már nem fogja
Lopás vétsége miatt indított nyomozást egy jászberényi lakos ellen a Gyöngyösi Rendőrkapitányság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta portálunkat, hogy a 48 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy október 20-án éjszaka bemászott egy helybeli vendéglátóhely udvarába, majd az ajtót betörve váltópénzt és egy üveg italt vitt el.
A bejelentés követően a rendőrök egy órán belül azonosították az elkövetőt, és a városrendészekkel fogtak el a városban. A gyanúsított beismerő vallomást tett.
A gyöngyösi városrendészet gyakran segíti a rendőrök munkáját, legutóbb egy drogos elfogásában segítettek.
Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel
Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!
Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel