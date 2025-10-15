október 15., szerda

Repülős Gizi helyett Virágos Gizi jutott Hevesnek, az idős nő hamar ráérzett a bűn ízére

Egy 65 év körüli nő furcsa zsákmányt vitt el egy nyaraló udvaráról, majd később ismét visszatért. Az ügyészség végül sajátos döntést hozott az ügyben.

Heol.hu

A 65 év körüli nő 2025 nyarán az Eger közeli településen bement egy nyaralóként használt családi ház körbekerített udvarára. Az udvarról eltulajdonított 2 darab virágcserepet a benne lévő piros muskátlival, majd tovább ajándékozta – árulta el lapunknak dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivő.

Lopás: virágokat tulajdonított el egy nő Eger mellett.
Lopás: virágokat tulajdonított el egy nő Eger mellett.
Forrás: Magyarország Ügyészsége

A nő másnap újra megjelent lopási céllal a nyaraló udvarán, ahol a verandáról virágtartókat művirágokkal, nagyméretű virágtartó dézsát és szolár lámpákat vitt el. Az eltulajdonított tárgyakat és virágokat szintén elajándékozta.

A lopás elkövetési értéke az ötvenezer forintot meghaladta, az ellopott tárgyak és virágok lefoglalás útján megtérültek.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a lopást kisebb értékre követik el.

A gyanúsított büntetlen előéletű, a bűncselekmény elkövetését beismerte és megbánta, ezért az Egri Járási Ügyészség a gyanúsított jövőbeni magatartásában mutatkozó kedvező hatás érdekében határozatával az eljárás 1 évre feltételesen felfüggesztette.

Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen telik el, a lopás vétsége miatt indult eljárás megszüntetésére kerül sor.

Korábban beszámoltunk egy hasonló esetről: egy hevesi férfi kifosztott egy családi házat Eger közelében. A betörő pár órával később visszatért ugyanabba a házba.

 

