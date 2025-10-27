1 órája
Azt hinnéd, ilyen nincs: valaki árkot lopott Felnémeten
Sokféle módon sok mindent tulajdonítottak már el emberek, de mindig látni újdonságokat. Most árokból lopott betonlapokat valaki Felnémeten.
Időről-időre lehet hallani röhejes lopásokról, de olyat még portálunk szerkesztőségében sem láttak, hogy valaki fényes nappal kezdje el felszedni a burkolatot egy árokból. Márpedig Egerben, pontosabban Felnémeten ez történt a minap: valaki árkot lopott.
Kedves Barátom!! Te, aki a Bervai úton lévő csapadék-vízelvezető árokból kiszedted és elvitted a mederburkoló lapokat. Te, aki úgy gondoltad, hogy ez természetes! Te, aki ezzel elkövettél több törvénysértést! Átgondoltad ezt??? – írta Bódi Zsolt képviselő abban a posztban, amelyben felhívást is intézett az elkövetőhöz. Mint írta, nem mennek egyből a rendőrségre, hanem lehetőséget adnak neki, hogy visszavigye a betonlapokat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont vállalnia kell a felelősséget és az ügy anyagi vonzatát is.
„Kérném az olvasókat, ha valaki felismeri a " kollégát " vagy a járművet, jelezze nekem!” – írta a képviselő.
Volt olyan, aki cserepes növényt lopott
Máskor is írtunk már meg olyan eseteket, amitől leesett az állunk, az egyik legmegdöbbentőbb eset az volt, amikor valaki leszedte a rendszámot a kocsijáról és úgy ment el tuját lopni, de az elkövetőt felvette a kamera. Cikkünk megjelenése után visszavitte a növényt és az üzenet szerint, amit hagyott, csak fogadásból csinálta az egészet.
