Azt hinnéd, ilyen nincs: valaki árkot lopott Felnémeten

Időről-időre lehet hallani röhejes lopásokról, de olyat még portálunk szerkesztőségében sem láttak, hogy valaki fényes nappal kezdje el felszedni a burkolatot egy árokból. Márpedig Egerben, pontosabban Felnémeten ez történt a minap: valaki árkot lopott.

Úgy tűnik, hogy a képen szereplő személy árokból lopott betonlapokat Fotó: Bódi Zsolt Facebook oldala

Kedves Barátom!! Te, aki a Bervai úton lévő csapadék-vízelvezető árokból kiszedted és elvitted a mederburkoló lapokat. Te, aki úgy gondoltad, hogy ez természetes! Te, aki ezzel elkövettél több törvénysértést! Átgondoltad ezt??? – írta Bódi Zsolt képviselő abban a posztban, amelyben felhívást is intézett az elkövetőhöz. Mint írta, nem mennek egyből a rendőrségre, hanem lehetőséget adnak neki, hogy visszavigye a betonlapokat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont vállalnia kell a felelősséget és az ügy anyagi vonzatát is.

