Azt hinnéd, ilyen nincs: valaki árkot lopott Felnémeten

Címkék#bódi zsolt#lopás#beton#árok#burkolat

Sokféle módon sok mindent tulajdonítottak már el emberek, de mindig látni újdonságokat. Most árokból lopott betonlapokat valaki Felnémeten.

Szabadi Martina Laura

Időről-időre lehet hallani röhejes lopásokról, de olyat még portálunk szerkesztőségében sem láttak, hogy valaki fényes nappal kezdje el felszedni a burkolatot egy árokból. Márpedig Egerben, pontosabban Felnémeten ez történt a minap: valaki árkot lopott.

Úgy túnik, hogy a képen szereplő személy áérokból lopott betonlapokat Fotó: Bódi Zsolt Facebook oldala
Úgy tűnik, hogy a képen szereplő személy árokból lopott betonlapokat Fotó: Bódi Zsolt Facebook oldala

Kedves Barátom!! Te, aki a Bervai úton lévő csapadék-vízelvezető árokból kiszedted és elvitted a mederburkoló lapokat. Te, aki úgy gondoltad, hogy ez természetes! Te, aki ezzel elkövettél több törvénysértést! Átgondoltad ezt??? – írta Bódi Zsolt képviselő abban a posztban, amelyben felhívást is intézett az elkövetőhöz. Mint írta, nem mennek egyből a rendőrségre, hanem lehetőséget adnak neki, hogy visszavigye a betonlapokat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont vállalnia kell a felelősséget és az ügy anyagi vonzatát is.

„Kérném az olvasókat,  ha valaki felismeri a " kollégát " vagy a járművet, jelezze nekem!” – írta a képviselő.

Volt olyan, aki cserepes növényt lopott

Máskor is írtunk már meg olyan eseteket, amitől leesett az állunk, az egyik legmegdöbbentőbb eset az volt, amikor valaki leszedte a rendszámot a kocsijáról és úgy ment el tuját lopni, de az elkövetőt felvette a kamera. Cikkünk megjelenése után visszavitte a növényt és az üzenet szerint, amit hagyott, csak fogadásból csinálta az egészet.


 

 

