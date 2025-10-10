Két baleset okoz hatalmas felfordulást az M3-ason, egyre hosszabb a torlódás

Három személyautó ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gödöllő térségében, a 28-as kilométerszelvény közelében. A gödöllői hivatásos tűzoltók egy gépkocsit áramtalanítottak. Az érintett sztrádaszakaszon egy sáv terelésben halad forgalom Budapest felé, a másik terelésben egy sávon halad a forgalom Hatvan irányába.A baleset helyszíne közelében másik négy gépkocsi ütközött össze. A raj itt is műszaki mentést végez – írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ismét baleset nehezíti az M3-as autópályán való közlekedést (A kép illusztráció)

Forrás: MW

A forgalom máris torlódik, alakul a dugó

– Baleset történt az M3-as autópályán Gödöllő térségében a 27-es km-nél. A baleset az átterelt szakaszon történt, így a forgalom csak egy sávon halad mindkét irányban. Torlódik a forgalom, jelenleg 1-2 km – számolt be a balesetről az Útinform.

Ahogy délelőtt már beszámoltunk róla, óriási baleset történt az M3-as hevesi szakaszán. Egy ember a roncsba szorult: