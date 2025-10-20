október 20., hétfő

Vendel névnap

Baleset

1 órája

Betonelemnek csapódott egy autó az M3-ason

Címkék#m3#Mogyoród#betonelem#autópálya#baleset

Egy baleset miatt riasztották a gödöllői tűzoltókat hétfő délben az M3-as autópályára. Mutatjuk, mi történt az M3-ason.

Heol.hu

A leállósáv elválasztó betonelemének hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 22-es kilométerénél, Mogyoródnál hétfőn délben. A Budapest felé vezető oldalon a jármű megpördült és a leállósávban állt meg. Az autóban ketten utaztak. A gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit – számolt be balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ismét baleset történt az M3-as autópályán.
Ismét baleset történt az M3-as autópályán. (A kép illusztráció)
Forrás: MW

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
