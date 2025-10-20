Baleset
1 órája
Betonelemnek csapódott egy autó az M3-ason
Egy baleset miatt riasztották a gödöllői tűzoltókat hétfő délben az M3-as autópályára. Mutatjuk, mi történt az M3-ason.
A leállósáv elválasztó betonelemének hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 22-es kilométerénél, Mogyoródnál hétfőn délben. A Budapest felé vezető oldalon a jármű megpördült és a leállósávban állt meg. Az autóban ketten utaztak. A gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit – számolt be balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, súlyos baleset történt hétfőn délelőtt Egerben:
