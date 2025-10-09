október 9., csütörtök

Baleset

2 órája

Kamionnal ütközött egy autó az M3-ason

Baleset történt csütörtök délután az M3-as autópályán. Az ütközés miatt részleges lezárás van érvényben Budapest irányában.

Egy kamion és egy személyautó ütközött az M3-as autópályán Gyöngyös térségében. A 75-ös kilométernél a forgalom csak egy sávon halad a Budapest felé vezető oldalon – számolt be a balesetről az Útinform

Baleset történt az M3-as autópályán.
Bár az Útinform nem számolt be dugóról, várhatóan okoz majd némi fennakadást, hogy egy sávra szűkítették a forgalmat Budapest irányába.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, két baleset is nehezítette a közlekedést csütörtök reggel a 3-as főúton:

 

