Kamionnal ütközött egy autó az M3-ason

Egy kamion és egy személyautó ütközött az M3-as autópályán Gyöngyös térségében. A 75-ös kilométernél a forgalom csak egy sávon halad a Budapest felé vezető oldalon – számolt be a balesetről az Útinform.

Baleset történt az M3-as autópályán.

Forrás: boon.hu

Bár az Útinform nem számolt be dugóról, várhatóan okoz majd némi fennakadást, hogy egy sávra szűkítették a forgalmat Budapest irányába.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, két baleset is nehezítette a közlekedést csütörtök reggel a 3-as főúton: