Baleset
2 órája
Kamionnal ütközött egy autó az M3-ason
Baleset történt csütörtök délután az M3-as autópályán. Az ütközés miatt részleges lezárás van érvényben Budapest irányában.
Egy kamion és egy személyautó ütközött az M3-as autópályán Gyöngyös térségében. A 75-ös kilométernél a forgalom csak egy sávon halad a Budapest felé vezető oldalon – számolt be a balesetről az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Bár az Útinform nem számolt be dugóról, várhatóan okoz majd némi fennakadást, hogy egy sávra szűkítették a forgalmat Budapest irányába.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, két baleset is nehezítette a közlekedést csütörtök reggel a 3-as főúton:
Ezt ne hagyja ki!Melyiket válasszuk?
2025.10.07. 17:21
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre