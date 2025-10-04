október 4., szombat

Baleset

1 órája

Frontális karambol történt az M3-as autópályán, teljesen beállt a sztráda

Baleset történt az M3-as autópálya országhatár felé vezető oldalán a 26 kilométernél szombat délután. Budapest irányába az átterelt sávot a hatóság le zárta, emiatt torlódásra kell számítani. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Összeütközött három autó az M3-as sztráda 26-os kilométerénél, a kiépített terelésben. A járművek utasaihoz mentőt riasztottak. A gödöllői hivatásos és a csömöri önkéntes tűzoltók vonultak az esethez, a rajok áramtalanítottak. A karambol miatt jelentős torlódás alakult ki az autópálya érintett szakaszán – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ismét baleset nehezíti az M3-as autópályán való közlekedést (A kép illusztráció)
Ismét baleset nehezíti az M3-as autópályán való közlekedést (A kép illusztráció)
Forrás: MW

Budapest felé jelenleg egy sáv járható. Az országhatár felé vezető oldal forgalmát teljesen leterelik, majd ugyan ott a körforgalomból vissza tudnak térni az autópályára – írta meg az MKIF.

Az M3-as autópályán, a Gödöllő térségében korábban kiépített terelésben frontális baleset történt. A 26-os kilométernél helyszínelnek, Budapest felé két sávon halad a forgalom, az átterelt oldalon torlódnak a járművek. Vásárosnamény irányában Gödöllőn keresztül leterelik a forgalmat, közel 3 kilométeres a torlódás – számolt be a torlódás részéleteiről az Útinform.

– Kettő után baleset történt az M3-as autópályán, Gödöllő térségében, három személyautó ütközött egymással, a helyszínelést azóta a kollégák befejezték – árulta el lapunknak Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, a balesetben ketten könnyebben megsérültek.

