baleset

38 perce

Újabb részletek derültek ki az M3-ason történt balesetről, megérkezett a mentők válasza

Címkék#balesetek#m3#m3 autópálya#Országos Mentőszolgálat

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében szombat reggel. Most kiderült, ki sérült meg a balesetben.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, súlyos balesettel indult a szombat reggel az M3-as autópályán, egy autó az árokba hajtott. A balesetnek egy sérültje volt.

Baleset történt az M3-as autópályán.
Forrás: police.hu

A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ).

– A helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba  – árulta el lapunk Magyar Luca Zsuzsanna, az OMSZ kommunikációs szervezője.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, pénteken szintén baleset történt az M3-as autópályán, Gödöllő térségében:

 

