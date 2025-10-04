38 perce
Újabb részletek derültek ki az M3-ason történt balesetről, megérkezett a mentők válasza
Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében szombat reggel. Most kiderült, ki sérült meg a balesetben.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, súlyos balesettel indult a szombat reggel az M3-as autópályán, egy autó az árokba hajtott. A balesetnek egy sérültje volt.
A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ).
– A helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el lapunk Magyar Luca Zsuzsanna, az OMSZ kommunikációs szervezője.
