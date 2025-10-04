1 órája
Gyerek is megsérült az M3-ason történt hármas karambolban
Az M3-as autópályán, a Gödöllő térségében korábban kiépített terelésben frontális baleset történt szombat délután. A karambolnak több sérültje is volt.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az M3-as autópályán három autó ütközött frontálisan Gödöllő mellett a 26-os kilométernél. A balesetnek két sérültje volt.
A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ):
– A helyszínről egy fejsérült gyermeket, valamint egy 30 év körüli fejsérült nőt szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el lapunk Magyar Luca Zsuzsanna, az OMSZ kommunikációs szervezője.
A baleset hatalmas felfordulást okozott a sztrádán, a hatóságok a helyszínelés ideje alatt az egyik sávot Budapest felé lezárták, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki a főváros irányába:
Frontális karambol történt az M3-as autópályán, teljesen beállt a sztráda
A torlódás azóta feloszlott – számolt be róla az MKIF.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szombat reggel baleset történt az M3-as autópályán:
