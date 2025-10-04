Gyerek is megsérült az M3-ason történt hármas karambolban

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az M3-as autópályán három autó ütközött frontálisan Gödöllő mellett a 26-os kilométernél. A balesetnek két sérültje volt.

Baleset történt az M3-as autópályán.

Forrás: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ):

– A helyszínről egy fejsérült gyermeket, valamint egy 30 év körüli fejsérült nőt szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el lapunk Magyar Luca Zsuzsanna, az OMSZ kommunikációs szervezője.

A baleset hatalmas felfordulást okozott a sztrádán, a hatóságok a helyszínelés ideje alatt az egyik sávot Budapest felé lezárták, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki a főváros irányába: