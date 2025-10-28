október 28., kedd

Ezért térdelt le kedd reggel az M3-as… holtbiztos, hogy emiatt rengetegen fognak elkésni

Kedd reggel hatalmas dugóra számíthatnak azok, akik az M3-as autópályán autóznak. Aszfaltozási munkák lassítják a forgalmat az M3-as autópályán, Kerekharaszt térségében már öt kilométeres torlódás alakult ki.

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében az 50-es és az 51-es kilométer között aszfaltozás miatt csak a belső sáv járható - írja az Útinform. A torlódás már 5 kilométeres.

Az M3-as autópályán több helyen is forgalmi akadályokra lehet számítani.

  • Mogyoród és Bag között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös km között Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Reggelente a főváros irányába gyakori a torlódás.
  • Budapest felé, a 63-as és 67-es km között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.
  • Budapest felé, Hajdúnánás térségében, a 197-es és a 200-as km között javítják a burkolatot. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták burkolatfelújítás miatt, a forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

 

 

 

