Ezért térdelt le kedd reggel az M3-as… holtbiztos, hogy emiatt rengetegen fognak elkésni

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében az 50-es és az 51-es kilométer között aszfaltozás miatt csak a belső sáv járható - írja az Útinform. A torlódás már 5 kilométeres.

Az M3-as autópályán több helyen is forgalmi akadályokra lehet számítani.