Az erős forgalom mellett más is akadályozza a közlekedést a sztrádán. Baleset történt az M3-as főváros felé vezető oldalán a 41-es kilométerénél - írja az MKIF Zrt.

Több kilométeres torlódást okozott egy baleset az M3-ason

Forrás: Police.hu

Mint írják, a nézelődők és az erős forgalom miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki.

Vasárnap Egerben már történt egy baleset, a Szvorényi utcán egy mentőautó felborult délután.