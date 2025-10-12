október 12., vasárnap

Miksa névnap

Baleset

2 órája

Több kilométeres torlódást okozott egy baleset az M3-ason

Nem javul a helyzet az utakon. Egy baleset is történt vasárnap délután az M3-ason.

Az erős forgalom mellett más is akadályozza a közlekedést a sztrádán. Baleset történt az M3-as főváros felé vezető oldalán a 41-es kilométerénél - írja az MKIF Zrt.

Mint írják, a  nézelődők és az erős forgalom miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki.

Vasárnap Egerben már történt egy baleset, a Szvorényi utcán egy mentőautó felborult délután.

 

