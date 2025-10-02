Ez nem az M3-as napja: baleset miatt nem halad a forgalom

A reggeli torlódás után baleset is történt az autópályán csütörtökön. Az M3-as főváros felé vezető oldalán a 109-es kilométerénél lassul. Jelenleg a leállósáv zárása van érvényben - írja az MKIF Zrt.

Baleset történt az M3-ason - nagyon erős a reggeli csúcsforgalom

Forrás: Boon.hu

Az Útinform információi szerint nagyon erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Jelentős a torlódás az M3-as autópályán az M0-s csomóponttól befelé.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kérjük, fokozott óvatossággal közlekedjenek, és bámészkodással ne tartsák fel a forgalmat!

- hívja fel a figyelmet az MKIF.