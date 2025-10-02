1 órája
Ez nem az M3-as napja: baleset miatt nem halad a forgalom
A reggeli torlódások mellett egy baleset is történt a sztrádán. Az M3-as autópályán sávlezárás is lassítja a forgalmat.
A reggeli torlódás után baleset is történt az autópályán csütörtökön. Az M3-as főváros felé vezető oldalán a 109-es kilométerénél lassul. Jelenleg a leállósáv zárása van érvényben - írja az MKIF Zrt.
Az Útinform információi szerint nagyon erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Jelentős a torlódás az M3-as autópályán az M0-s csomóponttól befelé.
Kérjük, fokozott óvatossággal közlekedjenek, és bámészkodással ne tartsák fel a forgalmat!
- hívja fel a figyelmet az MKIF.
Ide kötél idegek kellenek: két szakaszon is több kilométeres torlódás van az M3-ason
Korábban írtunk a reggeli káoszról, több szakaszon alakult ki dugó.
