Baleset történt a sztrádán csütörtök délután. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hort térségében, a kiépített terelés előtt összeütközött három személygépkocsi - írja az Útinform.

Három autó ütközött az M3-ason, kilométeres a torlódás

Forrás: Boon.hu

Mint írták, a 68-as kilométernél, az átterelt sávot a rendőrség a helyszínelés idejére lezárta. A torlódás 1-2 kilométer hosszú.

