Baleset
1 órája
Három autó ütközött az M3-ason, kilométeres a torlódás
Három autó karambolozott a sztrádán csütörtök délután. Az M3-ason több kilométeres a torlódás.
Baleset történt a sztrádán csütörtök délután. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hort térségében, a kiépített terelés előtt összeütközött három személygépkocsi - írja az Útinform.
Mint írták, a 68-as kilométernél, az átterelt sávot a rendőrség a helyszínelés idejére lezárta. A torlódás 1-2 kilométer hosszú.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Csütörtök délután nagyobb baleset történt Heves és Boconád között. Egy autó a tetejére borult.
Ezt ne hagyja ki!Történelem
2025.10.14. 17:20
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Ezt ne hagyja ki!Abroncsok
22 órája
Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni
Ezt ne hagyja ki!Kiderítettük
3 órája
Végleg bezárt Csernus doki Dobó téri étterme – de már tudjuk, mi nyit a helyén, ennek sokan fognak örülni!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre