október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Három autó ütközött az M3-ason, kilométeres a torlódás

Címkék#M3-as#autópálya#baleset

Három autó karambolozott a sztrádán csütörtök délután. Az M3-ason több kilométeres a torlódás.

Heol.hu

Baleset történt a sztrádán csütörtök délután. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hort térségében, a kiépített terelés előtt összeütközött három személygépkocsi - írja az Útinform. 

Három autó ütközött az M3-ason, kilométeres a torlódás
Forrás: Boon.hu

Mint írták, a 68-as kilométernél, az átterelt sávot a rendőrség a helyszínelés idejére lezárta. A torlódás 1-2 kilométer hosszú. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Csütörtök délután nagyobb baleset történt Heves és Boconád között. Egy autó a tetejére borult.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu