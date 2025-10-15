október 15., szerda

Baleset

51 perce

Szalagkorlátnak ütközött egy autó késő este az M3-ason

Baleset történt az autópályán szerdán késő este. Az M3-ason sávlezárás is van érvényben.

Heol.hu

Baleset történt késő este a sztrádán szerdán. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Polgár térségében egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött - írja az Útinform. 

Szalagkorlátnak ütközött egy autó történt késő este az M3-ason
Forrás: Police.hu

Mint írták, a 174-es kilométernél csak a külső sáv járható.

Korábban a hatvani vasútvonalon történt egy baleset szerda este, ami több vonat közlekedését befolyásolta.

 

 

