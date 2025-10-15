Baleset
51 perce
Szalagkorlátnak ütközött egy autó késő este az M3-ason
Baleset történt az autópályán szerdán késő este. Az M3-ason sávlezárás is van érvényben.
Baleset történt késő este a sztrádán szerdán. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Polgár térségében egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött - írja az Útinform.
Mint írták, a 174-es kilométernél csak a külső sáv járható.
Korábban a hatvani vasútvonalon történt egy baleset szerda este, ami több vonat közlekedését befolyásolta.
