Baleset

1 órája

Több autó ütközött az M3-ason, kilométeres a sor

Több autó rohant egymásba péntek este a sztrádán. Az M3-ason több kilométeres a torlódás.

Forrás: Police.hu

Újabb baleset történt az autópályán péntek este. Délután három autó ütközött Gödöllőnél az M3-ason, most a bevezető szakaszán a Szentmihályi úti lámpás kereszteződés előtt a 11-es kilométernél több személyautó koccant össze - írja az Útinform.

Mint írták, a belső sávot lezárták. Mellettük a két sávra szűkült pályaszakaszon közel 3 kilométeres a torlódás.
 

 

 

 

 

