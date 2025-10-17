Több autó ütközött az M3-ason, kilométeres a sor

Újabb baleset történt az autópályán péntek este. Délután három autó ütközött Gödöllőnél az M3-ason, most a bevezető szakaszán a Szentmihályi úti lámpás kereszteződés előtt a 11-es kilométernél több személyautó koccant össze - írja az Útinform.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írták, a belső sávot lezárták. Mellettük a két sávra szűkült pályaszakaszon közel 3 kilométeres a torlódás.

