Baleset

Baleset miatt araszolnak az autók az M3-ason

Sávlezárással indul a nap az autópályán. Az M3-ason baleset történt.

Baleset történt szombat reggel az autópályán. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a 11-es kilométernél mindkét irányban a forgalom a külső sávban halad - írja az Útinform.

Baleset miatt araszolnak az autók az M3-ason
Forrás: Police.hu

Csütörtök délelőtt is baleseteztek az autópályán, sokan bámészkodtak is a történtek miatt az utakon. Több, mint 5 kilométeressé vált aznap a torlódás.


 


 

