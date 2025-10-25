Baleset
2 órája
Baleset miatt araszolnak az autók az M3-ason
Sávlezárással indul a nap az autópályán. Az M3-ason baleset történt.
Baleset történt szombat reggel az autópályán. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a 11-es kilométernél mindkét irányban a forgalom a külső sávban halad - írja az Útinform.
Csütörtök délelőtt is baleseteztek az autópályán, sokan bámészkodtak is a történtek miatt az utakon. Több, mint 5 kilométeressé vált aznap a torlódás.
