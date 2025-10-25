Baleset
55 perce
Öt kilométeren át torlódnak az autók az M3-ason
A kora délutáni torlódás mostanra csak nőtt az autópályán. Az M3-ason káosz uralkodik, történt még egy baleset szombaton.
Már a második baleset történt az autópályán szombaton. Az M3-as főváros felé vezető oldalán az 50-es kilométernél 5 kilométeres a torlódás - írja az MKIF Zrt.
Szombat reggel is történt egy baleset az M3-ason, majd később egy műszaki hibás jármű is akadályozta a forgalmat.
